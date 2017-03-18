Андрей ШЕВЧЕНКО: «Весна - самое сложное время для наших футболистов»

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани на навчально-тренувальний збір напередодні матчу Хорватія – Україна.

- Ви ознайомилися зі складом збірної Хорватії, що скажете?

- Я бачу, що головний тренер викликав усіх найсильніших на цей час. Дуже авторитетний склад.

- Ви казали, що, можливо, у хорватів будуть певні кадрові втрати…

- Як бачимо, їх немає. Я казав, що може когось не викличуть. Цього не сталося. Тим краще, буде цікаво грати проти такої команди. У них на всіх позиціях дуже сильні виконавці. Утім, я гадаю, матч буде складним для обох сторін.

- Які Ваші конкретні плани на австрійський збір?

- Ми зараз вилітаємо до Австрії, а в середу вже вирушимо до Загребу. Оці три дні фактично і будуть напруженими тренувальними сесіями. Це наш час для того, щоб відновити всі зв’язки, які були три місяці тому в команді. Адже склад міняється, а зимова перерва доволі тривала. Весна – це найскладніший час для наших клубів, для наших футболістів. У середу ми прибудемо до Хорватії, там в четвер проведемо тренування, буде прес-конференція. Ну а в п’ятницю вже гра.