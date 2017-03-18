Сборная Украины начала первый сбор в 2017 году

У суботу, 18 березня, національна збірна команда України розпочала свій збір в рамках підготовки до матчу кваліфікації ЧС-2018 проти Хорватії.

У Будинку футболу зібралися футболісти, які взяли участь у матчах 22-го туру «Ліги Парі-Матч» у складах своїх клубів. Також саме в Києві до команди приєднався один із легіонерів - Роман Зозуля.

Усі футболісти отримали екіпірування від нового технічного партнера ФФУ Jomaі взяли участь у фотосесії. Далі за розкладом у команди було годинне ранкове тренування. Футболісти, які отримали навантаження під час вчорашніх ігор чемпіонату, тренувались за спрощеною програмою.

Після цього команда вирушила до аеропорту, звідки взяла курс до австрійського Грацу, а далі - до Бад-Тацмансдорфу, де «синьо-жовті» й базуватимуться з 18-го до 22-го березня. Тренування свої національна збірна проводитиме на території готелю «Авіта».

Гравці, які виступають в іноземних клубах, а також футболіст луганської «Зорі» Іван Петряк, клуб якого гратиме матч чергового туру чемпіонату у суботу, приєднаються до команди вже в Австрії.

Нагадаємо, Андрій Шевченко визначився із списком футболістів, котрі готуватимуться до матчу з Хорватами.