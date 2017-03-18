Еще не все потеряно. И найдено не все

В последнем туре предварительной части ЧУ в контексте Первой шестерки нас интересовали две игры. «Шахтер» в Харькове принимал «Олимпик», а «Динамо» в Киеве – «Черноморец». Как Вы уже знаете, лидер недосчитался очков в донецком дерби, тогда как его преследователь выиграл, сократив, таким образом, отставание на два очка.

Как обычно, подвергнем эти матчи элементарному и поверхностному зрительскому анализу.

Зрелищность. Немного привлекательнее была харьковская игра. За счет событий второго тайма.

До перерыва и там, и там случилось примерно по шесть-семь голевых моментов. А вот после него в Киеве можно выделить лишь один эпизод, причем только за счет розыгрыша стандартного положения. В Харькове же в последнюю четверть часа «Шахтер» буквально штурмовал ворота гостей и мог забивать еще трижды.

Интрига. В Киеве, по сути, все решилось в первом тайме. После гола Сидорчука «в раздевалку» стало ясно, что «Динамо» победу не отдаст. Единственный шанс «Черноморца», реализованный во второй половине игры, увы, стал лишь пресловутым исключением, подтвердившим правило. Ведь ни до этого, ни после одесситы больше ничего опасного не создали.

«Шахтер» в последний раз мог вырвать победу на 87-й минуте, когда Махарадзе отбил удар Феррейры. Кстати, любопытно, что сравнять счет «горнякам» удалось синхронно со вторым голом «Динамо» - на второй компенсированной к первому тайму минуте.

Логика. Победа «Динамо» закономерна. Еще до перерыва оно добросовестно «наиграло» на оба своих забитых мяча. А во втором тайме почивало на лаврах первого. И поскольку, как уже было сказано, «Черноморец» снял свое ружье со стены, чтобы один раз выстрелить, после чего повесил его на место, я бы назвал более логичным для этой игры счет 2:0.

Ровно с таким же счетом должен был бы выиграть и «Шахтер», кабы футбол подчинялся законам логики. На первый гол он «наиграл» в конце первого тайма и вскоре таки-забил его. На второй – фактически уже в начале своего финального штурма. Но не случилось.

У «Олимпика» же было всего две возможности. Причем первая могла показаться спорной, с точки зрения судейства, а вторая увенчалась успехом, который стал возможен благодаря банальной ошибке соперника. Не думаю, что эти усилия вкупе тянут на полноценный гол.

Но, опять же, это все теоретические рассуждения, и кого они раздражают, тот может их игнорировать. Так же, как автор игнорирует не адекватные конкретной теме разговора комментарии, чего и Вам желает.

Судейство. Ничего такого, о чем стоило бы говорить, и что сказалось бы на результате. Ну и, поскольку пришло время подводить промежуточные итоги, то имею Вам доложить: просмотрев все тридцать матчей уровня Первой шестерки за два круга, сумел обнаружить в них лишь две серьезные ошибки, повлиявшие на исход матчей и стоившие очков одной из команд.

Напомню, что обараза судьи ошибались в пользу «Динамо» - с «Шахтером» (неназначенный пенальти за игру Виды рукой) и с «Черноморцем» (неназначенный пенальти за фол Хачериди на Хобленко). Чисто теоретически киевляне недосчитались четырех потерянных очков. Руководствуясь формальной логикой, мы продолжаем считать эти два случая совпадением.

Хотелось бы подчеркнуть, что оба они имели место еще в первом круге, а второй наши судьи прошли «чисто». Чего хотелось бы пожелать им и впредь.

Везение. Свезло «Олимпику», когда на исходе первого тайма удар Тайсона приняла на себя стойка ворот. Впрочем, уже в следующей атаке Бланко-Лещук таки-сравнял счет. Недолго музыка играла…

Личности. Однозначно самая яркая фигура в двух матчах и четырех командах – Ярмоленко. В течение всего первого тайма он терзал оборону «Черноморца» и участвовал в обоих забитых мячах «Динамо».

Среди вратарей явно выделялся Махарадзе, совершивший четыре сэйва, и три из них в концовке игры, когда волны атак «Шахтера», казалось, вот-вот захлестнут «олимпийские» ворота. (Кстати, по просьбам «телезрителей»: душили-душили, но недодушили.Чай, теперь Ваша душенька довольна?)

Совсем неплох был и Каневцев, пока не пропустил этот обидный гол от Сидорчука.

Голы. И здесь вне конкуренции первый гол «Динамо»: подача с углового Рыбалки – шикарная скидка Виды – удар пяткой Ярмоленко.

Вот мы и вышли на экватор, если говорить таки о Первой шестерке. Самое интересное начнется со следующего тура. И, как по мне, где-то даже символично, что именно между предвариловкой и финальным турниром сыграет сборная. А таблица личных встреч команд Первой шестерки после второго круга выглядит так.

место команда очки голы 1 Шахтер 24 19-9 2 Динамо 18 20-11 3 Заря 16 14-7 4 Александрия 11 10-14 5 Черноморец 8 8-16 6 Олимпик 6 4-18

Едва ли не единственным отличием от общей турнирной таблицы ЧУ является то, что «Черноморец» здесь опережает «Олимпик». Теоретически это позволяет одесским болельщикам надеяться на «зону УЕФА» - играть-то дальше с этими же соперниками, так почему бы и нет?

Дорогу осилит идущий. Но прийти по ней к разбитому корыту как-то не очень улыбается. О чем я? Хотелось бы, чтобы Первая шестерка, хоть насколько это возможно, закалила наших будущих участников Лиги Европы – кто бы ими в итоге ни стал. Чтобы, помахав им с берега ручкой, мы не вспоминали стишок о том, как три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу.

Что же касается «Черноморца», то вчера лишь один-единственный удачный эпизод матча не позволил мне зачислить его в рубрику «Слабое звено». А ведь не будь его вовсе, пришлось бы говорить о команде, которая не сумела создать ни одного голевого момента. А такое в футболе случается крайне редко.

«Динамо» же, несмотря на слухи о буре в стакане, отнюдь не выглядело командой, которая хочет кому-то что-то доказать. Тренеру ли, президенту ли, болельщикам. Оно смотрелось командой, которая относительно спокойно взяла положенные три очка. Что ж, может это и к лучшему.

«Олимпик», на секундочку, пока лишил «Шахтера» четырех из шести потерянных тем очков. Вот и посмейтесь теперь над донецким дерби. И как-то это не вяжется с теорией о «сателлитах». Так же, как и с тем, что у «Зари» победу выцарапали с такой же изжогой лишь тур назад. Чтобы сейчас отдать очки землякам? Заканчивайте с теорией заговора, ребята – смотрите футбол!

Можно относиться к «Шахтеру», как душе угодно, но считать их настолько глупыми, чтобы ослаблять командный дух «договорняками», готовясь к Лиге чемпионов, и ради этого менять формат чемпионата, поистине может только тот, кто всех меряет по себе. Ведь эти десять матчей призваны держать хоть в каком-то тонусе. В том числе и «Динамо».

Хотя согласен, проблема арендованных – это отдельная тема, и она идет вразрез с вышесказанным. И решать ее необходимо на уровне УПЛ - чем быстрее, тем лучше.

«Динамо» еще не потеряло шансов на чемпионство. Что для этого нужно? Во-первых, выигрывать все самим. Во-вторых, надеяться на то, что «Шахтер» проиграет половину оставшихся матчей. Возможно ли это? Два поражения киевляне должны нанести конкуренту лично. Еще три он должен потерпеть в восьми играх с «Зарей», «Олимпиком», «Александрией» и «Черноморцем».

Звучит смешно, при том, что в предыдущих десяти матчах все пять будущих соперников лидера, вместе взятые, сумели лишь трижды сыграть с ним вничью. Но надежда умирает последней. Да что там, если «Динамо» хотя бы выполнит все, что зависит лично от него, для болельщиков это уже будет немало. Вот только способно ли оно на это сегодня?

Ну, а за все прочие коврижки рубилово намечается знатное, Вам не кажется? В любом случае, это будет первый опыт турнира такого рода для нас с Вами. И не слушайте тех, кто сегодня вещает о его провале: он ведь еще даже не начался, а не попробуешь – не узнаешь.

Короче, вернемся к нему после первого тура Первой шестерки. В полнометражном формате параллельного обзора всех трех матчей.