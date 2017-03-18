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Максим Коваль провел 100-й матч в чемпионате Украины

Голкипер «Динамо» ждал юбилейного выхода на поле 658 дней

  • 18.03.2017 13:54
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Sport.ua. Максим Коваль
© Sport.ua. Максим Коваль

Поединок против «Черноморца» (2:1) в рамках 22-го тура УПЛ стал особенным для вратаря «Динамо» Максима Коваля.

Он провел не только первый матч в нынешнем сезоне, но и в сотый раз вышел на поле в рамках высшего дивизиона отечественного чемпионата. Примечательно, что этого момента Максим ждал 658 (!) дней – до вчерашнего дня последний раз в УПЛ он сыграл 30 мая 2015 года, когда его «Говерла», где он выступал в аренде, сыграла вничью (0:0) с «Днепром».

Дебютировав в высшем отечественном дивизионе 1 ноября 2009 года («Металлург» Запорожье – «Закарпатье» – 3:0), сто матчей Коваля распределились следующим образом: 22 матча за «металлургов» (26 пропущенных мячей), 57 в составе «Динамо» (-41) и еще 21 поединок за «Говерлу» (-32).

Источник — ФК Динамо Киев

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