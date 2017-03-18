Максим Коваль провел 100-й матч в чемпионате Украины

То что делают Дерюгины по отношению к художественной гимнастике назвать можно только одним словом...

Селезнев побыл в россии 3 месяца ,вернулся назад ,сказал что ошибся переходя в Кубань ! Он единс...

Замены: если надо забивать Зинченко, Селезнёв, Коваленко.Если держать счёт Ротань, Шахов, Сидорчу...

нда... сборная лавочников против хорватов.зато сразу есть отличная отмазка "у наших исполнит...

Аж четыре игрока мегаклюба

Бутко с права а Матвиенко слева. Бо Федя последнее время не блещет. А точнее года два уже как...

Бутко с права а Матвиенко слева. Бо Федя последнее время не блещет. А точнее года два уже как...

Бутко с права а Матвиенко слева. Бо Федя последнее время не блещет. А точнее года два уже как...

Хочу такой состав ☺ :ПятовФедецкий-Ракицкий-Ордец (слева наверное Бутко, потому, что б...