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ДЗАМБРОТТА: «Ювентус и Барселона очень близки по уровню»

Бывший футболист обеих команд поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала ЛЧ

  • 18.03.2017 13:49
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gazzetta.it. Джанлука Дзамбротта
© gazzetta.it. Джанлука Дзамбротта

Экс-защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта оценил готовность обеих команд перед очным противостоянием в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Соперники из этого противостояния 1/4 финала могли бы сыграть в финале турнира наряду с парой «Бавария» — «Реал». «Барселона» и «Ювентус» из тех команд, которые по итогам сезона могут оформить требл.

Туринской команде по силам выйти в полуфинал. Подопечные Массимильяно Аллегри ещё никогда не были так близки по уровню к «Барселоне». Каталонцы, конечно, очень сильны, но не являются идеальной командой, как это было при Хосепе Гвардиоле. «Ювентус» хочет сделать шаг вперёд на европейском уровне, и для этого им нужно проходить в полуфинал. Итальянцы к этому готовы и сделают всё, чтобы воплотить это в жизнь», — сказал Дзамбротта.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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