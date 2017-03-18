ДЗАМБРОТТА: «Ювентус и Барселона очень близки по уровню»

Экс-защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта оценил готовность обеих команд перед очным противостоянием в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Соперники из этого противостояния 1/4 финала могли бы сыграть в финале турнира наряду с парой «Бавария» — «Реал». «Барселона» и «Ювентус» из тех команд, которые по итогам сезона могут оформить требл.
Туринской команде по силам выйти в полуфинал. Подопечные Массимильяно Аллегри ещё никогда не были так близки по уровню к «Барселоне». Каталонцы, конечно, очень сильны, но не являются идеальной командой, как это было при Хосепе Гвардиоле. «Ювентус» хочет сделать шаг вперёд на европейском уровне, и для этого им нужно проходить в полуфинал. Итальянцы к этому готовы и сделают всё, чтобы воплотить это в жизнь», — сказал Дзамбротта.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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