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МАХАРАДЗЕ: «Хотели попасть в первую шестерку, чтобы проверить себя»

Вратарь «Олимпика» поделился впечатлениями от игры против «Шахтера»

  • 18.03.2017 13:32
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ФК Олимпик. Заури Махарадзе
© ФК Олимпик. Заури Махарадзе

Голкипер донецкого «Олимпика» Заури Махарадзе рассказал о ничье с «Шахтером» (1:1).

- Какие эмоции остались после такой встречи?
- Если честно, то очень двоякие. Опустошение, но приятное. Мы всю игру находились под давлением соперника, поэтому потратили очень много сил – устали и физически, и психологически. Хорошо, что нам удалось добыть очки - это радует.

- Сегодня ты смог совершить плюс-минус сэйвов восемь...
- Восемь? Я бы не сказал, что их было восемь, ведь очень многие удары летели выше ворот. Хорошо, что удавалось где-то выручать команду, однако это моя работа!

- На дерби всегда особый настрой?
- На матчи против «Шахтера» и «Динамо» у всех футболистов особый настрой.

- Сильная игра с «Динамо», две ничьи с «Шахтером». За счет чего команде удается в этом сезоне такая игра? Тактика или отличная мотивация?
- Мы мотивированы всегда. У нас хорошая готовность по всем пунктам. Мы очень много и усердно работаем на тренировках. Наверное, все это и приносит свои плоды.

- Команде удалось сравняться на день с «Александрией» по очкам. Планируете навязать серьезную борьбу за четвертую строчку? Либо может даже до «Зари» дотянуть хотите?
- Да, мы поэтому и стремились попасть в первую «шестерку». Хотим проверить свои силы. Будем стремиться добывать очки в каждом матче, а там - время покажет.

Источник — ФК Олимпик

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