МАХАРАДЗЕ: «Хотели попасть в первую шестерку, чтобы проверить себя»

Голкипер донецкого «Олимпика» Заури Махарадзе рассказал о ничье с «Шахтером» (1:1).

- Какие эмоции остались после такой встречи?

- Если честно, то очень двоякие. Опустошение, но приятное. Мы всю игру находились под давлением соперника, поэтому потратили очень много сил – устали и физически, и психологически. Хорошо, что нам удалось добыть очки - это радует.

- Сегодня ты смог совершить плюс-минус сэйвов восемь...

- Восемь? Я бы не сказал, что их было восемь, ведь очень многие удары летели выше ворот. Хорошо, что удавалось где-то выручать команду, однако это моя работа!

- На дерби всегда особый настрой?

- На матчи против «Шахтера» и «Динамо» у всех футболистов особый настрой.

- Сильная игра с «Динамо», две ничьи с «Шахтером». За счет чего команде удается в этом сезоне такая игра? Тактика или отличная мотивация?

- Мы мотивированы всегда. У нас хорошая готовность по всем пунктам. Мы очень много и усердно работаем на тренировках. Наверное, все это и приносит свои плоды.

- Команде удалось сравняться на день с «Александрией» по очкам. Планируете навязать серьезную борьбу за четвертую строчку? Либо может даже до «Зари» дотянуть хотите?

- Да, мы поэтому и стремились попасть в первую «шестерку». Хотим проверить свои силы. Будем стремиться добывать очки в каждом матче, а там - время покажет.