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Руслан РОТАНЬ: «Каждый должен понимать за имя какой страны он играет»

Полузащитник «Днепра» - о предстоящем матче с хорватами

  • 18.03.2017 13:14
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ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Капитан «Днепра» Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины против Хорватии.

- Стоит ли ожидать сюрприза в Хорватии?
- Почему бы и нет. Всё зависит от настроя. И все понимают, что это ключевая игра, от неё многое зависит. И понимаем силу соперника – эффективная, квалифицированная команда, все футболисты играют в топ-чемпионатах. У нас, конечно, меньше практики. Но я думаю, что мы будем это заменять дисциплиной на поле, хорошей самоотдачей.

- Андрей Шевченко уже не в первый раз вызывает на матчи сборной расширенный список, а потом сортирует футболистов. Как ты считаешь это правильно или тот вариант, когда Михаил Фоменко вызывал уже окончательный список, лучше?
- Это прерогатива тренера. Я думаю, что вообще не должен сюда лезть. Тренеру всегда виднее, он за определённый период времени знакомится с футболистами, просматривает. Он это делает правильно, нужно знакомиться с футболистами, узнавать их потенциал, а потом уже решать.

- Эксперты и тренеры рекомендуют заменить более статусных игроков, которые сидят на лавочках, на тех, кто имеет сейчас больше практики. Как прокомментируешь?
- Тут нужно расценивать с точки зрения —  «у кого какое мастерство». Может быть, кто-то из ребят наших сейчас не играет, но где вы найдете второго Коноплянку? Вопрос сам собой отпадает. И его мастерство, его одна удачная обводка может дать результат, который нам нужен. Так что я считаю, то, что временно кто-то не играет – это ничего страшного, стечение обстоятельств. Со временем все будут играть, кто-то поменяет клубы. Есть периоды, которые нужно перетерпеть.

- Как ты считаешь, для ребят будет мотивация доказать, что эксперты ошибаются?
- Конечно. Сборная – это часть страны и каждый должен понимать за имя какой страны он играет. И в первую очередь – это не своё имя, а имя страны.

Поединок со сборной Хорватии состоится в Загребе, 24 марта.

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