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Вячеслав ШЕВЧУК: «Обидно, что на Евро-2012 не сыграл ни минуты»

Экс-игрок «Шахтер» и сборной Украины – о несправедливых решениях Олега Блохина

  • 18.03.2017 12:30
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ФФУ. Вячеслав Шевчук
© ФФУ. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о несправедливых ситуациях в своей карьере.

— У кого из тренеров сборной, под руководством которых ты выступал (Леонид Буряк, Алексей Михайличенко, Олег Блохин, Михаил Фоменко), были самые интересные теоретические занятия?
— При всем уважении к этим наставникам, они — воспитанники школы Динамо (Киев). Они отталкивались от методов работы Валерия Лобановского. Все тренировки и подсказки во время игры у этих специалистов были похожи. Я не говорю, плохо это или хорошо, просто факт остается фактом.

— На твой взгляд, были случаи, когда в состав попадал футболист слабее тебя?
— Не раз. Но я никогда не спорил по этому поводу с наставником, не имел права себе это позволить. Мне сам Мирча Луческу не раз говорил, что Шевчук, Кучер и Срна всегда сыграют на своем уровне. Возможно, в некоторых случаях тренер хотел посмотреть другого исполнителя на данной позиции, но опять же — я работал и доказывал свою состоятельность.

Обидно было из-за Евро-2012, к которому я подошел в прекрасной форме, но главный тренер не дал мне сыграть даже секунды, как и Кучеру с Селезневым. Евгений высказался по этому поводу очень жестко, а я промолчал, хотя знал, что наставник допустил ошибку. Не имел права возражать — тренер несет ответственность за результат. Пусть это останется на его совести.

 

Источник — zbirna.com

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