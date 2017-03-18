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Александр МИГУНОВ: «Главная задача Ильичевца - выиграть Первую лигу»

Новичок мариупольской команды рассказал о втором пришествии в клуб

  • 18.03.2017 12:06
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ФК Ильичевец. Александр Севидов и Александр Мигунов
© ФК Ильичевец. Александр Севидов и Александр Мигунов

Новичок мариупольского «Ильичевца», полузащитник Александр Мигунов рассказал о своем втором пришествии в клуб, а также о планах на будущее.

- Александр, поздравляю тебя с возвращением в «Ильичевец»! Это, если не ошибаюсь, твое второе пришествие в команду?
- Спасибо! Да, совершенно верно.

- Расскажи немного о том, как ты оказался здесь.
- Перед тем, как я первый раз пришел в «Ильичевец», у меня закончился контракт с «Днепром». Мне предложили остаться, я был не против, но потом появился вариант с «Шахтером» и арендой в Мариуполь. Я не раздумывая подписал контракт, так как лично знал тренера, который возглавил «Ильичевец», и он хотел видеть меня в своей команде. 

- Не жалеешь, что выбрал этот вариант? Ведь сейчас в «Днепре» многие молодые ребята играют в первой команде и получают ценный опыт в Премьер-лиге.
- Честно, не жалею. Так как в тот момент, когда я уходил, в команде была очень серьёзная конкуренция, было бы тяжело конкурировать, тем более, «Днепр» тогда дошел до финала Лиги Европы. А перейдя в Первую лигу, я имел возможность получать постоянную игровую практику, скажем так, на достаточно серьёзном уровне, а сейчас Первая лига ни в чем не уступает Премьер-лиге, здесь сейчас играет достаточно опытных игроков, поигравших в высшем дивизионе.

- Финансовые условия в Мариуполе существенно отличаются от «Днепра»?
- Главное, что здесь все стабильно! Не многие клубы Премьер-лиги могут гарантировать такую стабильность. От «Днепра», конечно, условия отличаются. Но не забывайте о долгах, которые в «Днепре» то платят, то не платят. 

- Твоя команда сейчас возглавляет таблицу Первой Лиги и серьезно настроена на возвращение в Премьер-лигу. Как считаешь, амбиций нынешнего коллектива достаточно, чтобы уверенно закрепиться в «вышке» уже в следующем году? Как это, например, сделала «Звезда» в этом сезоне.
- Я думаю, более чем. Здесь собраны опытные и перспективные игроки, и цели у нас будут самые высокие!

- Учитывая новый формат чемпионата, «Ильичевец» будет стремиться попасть в первую 6-ку?
- Давайте сперва выйдем в Премьер-лигу, а потом будет говорить о задачах. У нас сейчас одна задача - выиграть Первую лигу.

- Как в Первой Лиге обстоят дела с конкуренцией? Тут за победу в чемпионате борются явно больше команд, чем в Премьер-лиге?
-  Само собой. Нам в спину сейчас дышит «Верес», поэтому расслабляться нельзя. 

- Как ты видишь свою дальнейшую карьеру? Хотел бы пройти по пути многих игроков «Шахтера», которые через аренды добрались до первой команды?
- Конечно, было бы просто здорово, если бы так сложилось. А пока для меня аренда - это опыт, нужно еще набраться уверенности в себе.

- Как считаешь, с приходом Пауло Фонсеки украинским игрокам стало проще пробиться в основу «Шахтера»? При Мирче Луческу, все-таки, бразильцы были неприкосновенны.
- Возможно. Тех ребят, которые сейчас играют в «Шахтере», начинал понемногу подпускать к основе еще Луческу, а при Фонсеке они уже получили уверенность в себе и выступают ничуть не хуже. 

Александр НАГОЛЮК

 

Источник — Sport.ua

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