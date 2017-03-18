Владислав КОЧЕРГИН: «Днепр способен на большее»

Полузащитник «Днепра» Владислав Кочергин прокомментировал пятую подряд ничью своего клуба, на этот раз с «Карпатами» (0:0):

- Нам очень хотелось выиграть! Мне кажется, что мы доминировали большую часть игры. Имели пару неплохих моментов, можно сказать, 100-процентных, но, увы, не повезло. Считаю, что мы способны на большее, но пока еще не хватает мастерства и стабильности. По себе чувствую, что сыграл плохой матч. У меня мало что получалось. Будем разбирать ошибки и стараться победить в следующих матчах.

- «Днепр» больше владел мячом, но, тем не менее, по ударам в общем и в створ «Карпаты» имели перевес. Можно считать ничью справедливым исходом, хоть и не удовлетворительным для хозяев?

- Наверное, да. Но мы расстроены, так как хотели победить. Будем работать дальше.

- Что скажешь о сопернике? «Карпаты» чем-то удивили?

- Ничем. Мы целую неделю разбирали их, поэтому были готовы ко всему.

- Эта ничья стала для «Днепра» пятой к ряду. Что скажешь о такой серии? С одной стороны хорошо, что не проигрываете, в то же время с другой - эти результаты не способствуют продвижению вверх по таблице.

- Да, я согласен. Вроде и хорошо, но в то же время хочется большего. Пока имеем то что имеем, думаю, победы скоро придут.

- Сейчас «Днепр» находится на непривычном для себя месте - на дне турнирной таблицы. Это давит на команду в моральном плане?

- Ну, ещё нужно помнить, что с нас очки снимали. Мы стараемся, мы только делаем первые шаги в большом футболе. В любом деле нужно много работать, чтобы чего-то достичь. Все сразу не приходит. У нас молодая команда и нам ещё много чему нужно научиться.

Александр НАГОЛЮК