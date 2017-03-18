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Владислав КОЧЕРГИН: «Днепр способен на большее»

Полузащитник днепрян прокомментировал ничью с «Карпатами»

  • 18.03.2017 11:37
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ФК Днепр, Владислав Кочергин
© ФК Днепр, Владислав Кочергин

Полузащитник «Днепра» Владислав Кочергин прокомментировал пятую подряд ничью своего клуба, на этот раз с «Карпатами» (0:0):

- Нам очень хотелось выиграть! Мне кажется, что мы доминировали большую часть игры. Имели пару неплохих моментов, можно сказать, 100-процентных, но, увы, не повезло. Считаю, что мы способны на большее, но пока еще не хватает мастерства и стабильности. По себе чувствую, что сыграл плохой матч. У меня мало что получалось. Будем разбирать ошибки и стараться победить в следующих матчах. 

- «Днепр» больше владел мячом, но, тем не менее, по ударам в общем и в створ «Карпаты» имели перевес. Можно считать ничью справедливым исходом, хоть и не удовлетворительным для хозяев?
- Наверное, да. Но мы расстроены, так как хотели победить. Будем работать дальше.

- Что скажешь о сопернике? «Карпаты» чем-то удивили?
- Ничем. Мы целую неделю разбирали их, поэтому были готовы ко всему.

- Эта ничья стала для «Днепра» пятой к ряду. Что скажешь о такой серии? С одной стороны хорошо, что не проигрываете, в то же время с другой - эти результаты не способствуют продвижению вверх по таблице.
- Да, я согласен. Вроде и хорошо, но в то же время хочется большего. Пока имеем то что имеем, думаю, победы скоро придут. 

- Сейчас «Днепр» находится на непривычном для себя месте - на дне турнирной таблицы. Это давит на команду в моральном плане?
- Ну, ещё нужно помнить, что с нас очки снимали. Мы стараемся, мы только делаем первые шаги в большом футболе. В любом деле нужно много работать, чтобы чего-то достичь. Все сразу не приходит. У нас молодая команда и нам ещё много чему нужно научиться.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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