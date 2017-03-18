Иньеста отказался от 35-миллионного контракта из Китая

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два заманчивых предложения из Китая. По условиям одного из них, зарплата испанского хавбека составила бы 35 миллионов евро.

Сообщается, то китайские клубы и дальше продолжат уговаривать Иньесту.

Одной из главных причин отказа является тот факт, что в следующем году состоится чемпионат мира. 33-летний полузащитник боится «пропасть с радаров» тренерского штаба сборной Испании и предпочитает остаться в «Барселоне».

Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2017/2018.