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Иньеста отказался от 35-миллионного контракта из Китая

Испанский полузащитник продолжит карьеру в «Барселоне»

  • 18.03.2017 11:32
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goal.com, Андрес Иньеста
© goal.com, Андрес Иньеста

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два заманчивых предложения из Китая. По условиям одного из них, зарплата испанского хавбека составила бы 35 миллионов евро.

Сообщается, то китайские клубы и дальше продолжат уговаривать Иньесту.

Одной из главных причин отказа является тот факт, что в следующем году состоится чемпионат мира. 33-летний полузащитник боится «пропасть с радаров» тренерского штаба сборной Испании и предпочитает остаться в «Барселоне».

Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2017/2018.

Источник — As.com

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