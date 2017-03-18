Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нелегкий выезд Лейпцига, вояж Баварии в Гладбах

Sport.ua анонсирует матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги

  • 18.03.2017 11:27
  • 118 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Facebook
© Facebook
В истории «Вердера» началась новая глава. По крайней мере, в это хочется верить. С новым главным тренером команды Александером Нури «музыканты» наконец-то нащупали свою игру, поверили в свои силы и добывают важнейший результат, с учетом плотной борьбы со своими конкурентами за выживание. В последних четырех матчах Бремен потерял только два очка, разделив баллы с «Байером» в Леверкузене. Такая форма позволила «Вердеру» подняться из зоны вылета и на сегодняшний день занять спасительное 15-е место в турнирной таблице.
 
Однако нынешняя форма соперника мало будет интересовать «Лейпциг», который после вчерашней победы «Боруссии» подпустил Дортмунд к себе на расстояние трех очков. В случае любой потери очков в этом поединке, уже через два тура «Ред Булл» может скатиться на третью позицию. Тем не менее, для нынешнего «Лейпцига» главной задачей является другое - сохранить для себя прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. А для этого как минимум нельзя пропускать вперед «Герту» и еще целый ряд клубов, который претендует на высокие места.
 
Очные соперники уже встречались между собой ранее. В первом круге «Ред Булл» не оставил никаких шансов «музыкантам», отправив в ворота гостей три гола и пропустив в свои лишь единожды. До этого команды провели два товарищеских поединка, в которых обменялись победами - 3:0 в пользу Бремена и 1:2 в пользу «Лейпцига».
 
«Вердер» - «Лейпциг»
18 марта, «Везерштадион» - 16:30
Арбитр - К.Дингерт
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 3.22  Х - 3.5  П2 - 2.24
 
 
Анонс других матчей ожидайте позже…
 
«Майнц» - «Шальке»
19 марта, «Опель Арена» - 16:30
Арбитр - В.Штарк
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 2.7  Х - 3.31  П2 - 2.72
 
 
«Боруссия» М - «Бавария»
19 марта, «Боруссия-Парк» - 18:30
Арбитр - Т.Штилер
Прогноз Sport.ua - 1:2
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 7.32  Х - 4.8  П2 - 1.43
 
 
Все матчи тура:

25-й тур
17.03.17, FT
Боруссия Д
1 : 0
Ингольштадт
Спорт2
18.03.17 16:30
Вердер
? : ?
РБ Лейпциг
 
18.03.17 16:30
Аугсбург
? : ?
Фрайбург
 
18.03.17 16:30
Кельн
? : ?
Герта
 
18.03.17 16:30
Вольфсбург
? : ?
Дармштадт
 
18.03.17 16:30
Хоффенхайм
? : ?
Байер
Спорт2
18.03.17 19:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Гамбург
Спорт2
19.03.17 16:30
Майнц
? : ?
Шальке
Спорт2
19.03.17 18:30
Боруссия М
? : ?
Бавария
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.