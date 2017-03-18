Нелегкий выезд Лейпцига, вояж Баварии в Гладбах

В истории «Вердера» началась новая глава. По крайней мере, в это хочется верить. С новым главным тренером команды Александером Нури «музыканты» наконец-то нащупали свою игру, поверили в свои силы и добывают важнейший результат, с учетом плотной борьбы со своими конкурентами за выживание. В последних четырех матчах Бремен потерял только два очка, разделив баллы с «Байером» в Леверкузене. Такая форма позволила «Вердеру» подняться из зоны вылета и на сегодняшний день занять спасительное 15-е место в турнирной таблице.

Однако нынешняя форма соперника мало будет интересовать «Лейпциг», который после вчерашней победы «Боруссии» подпустил Дортмунд к себе на расстояние трех очков. В случае любой потери очков в этом поединке, уже через два тура «Ред Булл» может скатиться на третью позицию. Тем не менее, для нынешнего «Лейпцига» главной задачей является другое - сохранить для себя прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. А для этого как минимум нельзя пропускать вперед «Герту» и еще целый ряд клубов, который претендует на высокие места.

Очные соперники уже встречались между собой ранее. В первом круге «Ред Булл» не оставил никаких шансов «музыкантам», отправив в ворота гостей три гола и пропустив в свои лишь единожды. До этого команды провели два товарищеских поединка, в которых обменялись победами - 3:0 в пользу Бремена и 1:2 в пользу «Лейпцига».

«Вердер» - «Лейпциг»

18 марта, «Везерштадион» - 16:30

Арбитр - К.Дингерт

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 3.22 Х - 3.5 П2 - 2.24

Анонс других матчей ожидайте позже…

«Майнц» - «Шальке»

19 марта, «Опель Арена» - 16:30

Арбитр - В.Штарк

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 2.7 Х - 3.31 П2 - 2.72

«Боруссия» М - «Бавария»

19 марта, «Боруссия-Парк» - 18:30

Арбитр - Т.Штилер

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 7.32 Х - 4.8 П2 - 1.43

Алексей ГОРЛАЧ