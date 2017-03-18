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Зинченко провел результативный матч за молодежный состав ПСВ

Полузащитник сборной Украины отметился голевой передачей

  • 18.03.2017 10:56
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ФК ПСВ. Александр Зинченко
© ФК ПСВ. Александр Зинченко

Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко провел матч в составе молодежного состава команды в рамках второго дивизиона Нидерландов.

На 13-й минуте поединка 20-летний хавбек отдал передачу, после которой был забит первый гол в ворота «Хелмонд Спорта». Поединок закончился уверенной победой ПСВ со счетом 3:0.

Зинченко провел четвертый матч за молодежный состав ПСВ, за основу украинец отыграл 11 матчей.

Источник — Sport.ua

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