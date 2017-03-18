Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко провел матч в составе молодежного состава команды в рамках второго дивизиона Нидерландов.
На 13-й минуте поединка 20-летний хавбек отдал передачу, после которой был забит первый гол в ворота «Хелмонд Спорта». Поединок закончился уверенной победой ПСВ со счетом 3:0.
Зинченко провел четвертый матч за молодежный состав ПСВ, за основу украинец отыграл 11 матчей.
Источник — Sport.ua
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