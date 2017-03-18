Потому что не в мове патриотизм и не в вышиванках даже. Если бы все наши "щирі" это пон...

По вратарям - вместо Бойко в заявке должен быть кипер Зари. Денис никогда не будет основным врата...

Зозуля по ходу как талисман для сборной, каким был Тимощук.

До каких пор мы будем терпеть кукушку в сборной??? За что его вызывают??Почему Яремчука не взяли?...

А Зинченко, который полчаса после Нового года отыграл? Опять, как Фоменко , позвонили и попроси...

Надо говорят поддержать его