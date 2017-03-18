Интер отправляется в Турин, Милан ждет в гости Дженоа

В стартовом матче 29-го тура итальянской Серии А «Торино» примет в родных стенах «Интер». Несмотря на то, что миланцы ведут активную борьбу за еврокубки, а туринцам вроде как ничего не нужно с турнирной точки зрения - битва обещает быть упорной, ведь «быки» на своём поле в этом сезоне играют здорово, проиграв только в дерби «Ювентуса», а в остальных 14-ти домашних матчах они не проигрывали (10 побед и 4 ничьи).

«Торино» является строго домашней командой - 28 набранных очков на своём поле, против 11-ти в гостях. Но что интересно, в очных матчах против «Интера» «бордовые» не выигрывали у соперника с 1994 года, зато побеждали в двух из трёх последних выездных матчах.

После 2-месячного провального отрезка, во время которого была добыта только одна победа, «Торино», наконец, сумел наладить свою игру. Но в основном результат сейчас добывается за счёт отличной игры в атаке, где блистает Андреа Белотти. Только за последние 3 матча голеадор «быков» наколотил 5 голов, что позволяет ему лидировать в бомбардирской гонке Серии А. После уверенной победы над «Палермо» (3:1), «Торино» гостил в прошлый уик-энд в Риме, встречаясь с «Лацио». Команда Синиши Михайловича была близка к тому, чтобы увезти из столицы одно очко, но два пропущенных гола в концовке матча поставили крест на этих перспективах (1:3).

«Интеру» также есть чем похвастаться в последнее время в плане результативности. После вылета из Кубка Италии и поражения от «Ювентуса» в чемпионате (0:1), «нерадзурри» снова вернулись на полосу побед, обыграв «Эмполи» (2:0) и «Болонью» (0:1). Затем случилось домашнее поражение от «Ромы» (1:3), но оно лишь разозлило миланскую команду, которая свой гнев выплеснула сперва на «Кальяри» (5:1), а затем в пух и прах была разбита «Аталанта» (7:1), которой «Интер» уступал в турнирной таблице до этой очной встречи. Мауро Икарди, кстати, как и Белотти забил 5 голов в последних трёх матчах.

«Торино» - «Интер»

18 марта, «Олимпико» - 19:00

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 3.75 Х - 3.79 П2 - 1.97

Вечер субботы в Италии украсит матч на «Сан-Сиро», где местный «Милан» примет в гости генуэзскую «Дженоа», в рамках 29-го тура Серии А. Миланцы продолжают попытки зацепиться за зону еврокубков - теоретически даже есть шансы побороться за Лигу чемпионов, но для этого нужно как минимум выигрывать все оставшиеся 10 матчей чемпионата, да ещё и надеяться на осечки конкурентов. Что касается «Дженоа», то этой команде, несмотря на текущее 16-е место, не угрожает вылет, так как отрыв от опасной зоны составляет 14 очков.

После провального отрезка в конце января и начале февраля, когда «Милан» потерпел 4 поражения кряду, команда Винченцо Монтеллы снова начала побеждать. Толчок дала героическая победа в гостях над «Болоньей» (1:0), где миланцы забили решающий гол в конце матча, играя вдевятером. Затем была ничья в Риме с «Лацио» (1:1), домашние победы над «Фиорентиной» (2:1) и «Кьево» (3:1), а также выездная виктория над крепким «Сассуоло» (1:0). Близок был «Милан» к набору очков и в прошлом туре, играя в гостях с «Ювентусом», но скандальный матч ознаменовался назначенным пенальти на последних секундах в ворота «россонери», который реализовал Дибала (1:2).

Что касается «Дженоа», то эта команда может себя чувствовать уверенно только благодаря успешной игре в осенней части сезона. Если же взглянуть на последние 13 матчей «грифонов», то здесь можно увидеть 9 поражений, и всего лишь одну победу. Эта победа, кстати, случилась совсем недавно (5-го марта) в гостях над «Эмполи» (2:0). Но даже она была во многом случайна, так как оба гола были забиты в самом конце матча. Успех команда Андреа Мандорлини развить не смогла, и на прошлой неделе она проиграла дома в генуэзском дерби «Сампдории» (0:1).

«Милан» - «Дженоа»

18 марта, «Джузеппе Меацца» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.68 Х - 4.01 П2 - 5.09

«Сампдория» - «Ювентус»

19 марта, «Луиджи Феррари» - 16:00

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 6.57 Х - 4.17 П2 - 1.55