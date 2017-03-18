ЯРЕМЧУК: «Нас учат с детства, что Динамо должно всегда побеждать»

Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук прокомментировал игру с «Черноморцем» (2:1).

- С «Черноморцем» нам было очень тяжело, поскольку это хорошая команда, в их составе играют сильные молодые футболисты. У меня есть много друзей в этой команде, которые раньше играли в «Динамо», и я прекрасно знаю их способности. Хотя поединок складывался непросто, мы - «Динамо», и всегда должны побеждать, вне зависимости от соперника, нас этому учат с детства. Хорошо, что, несмотря на пропущенный мяч, мы выдержали давление.

- С кем-то из футболистов «Черноморца» общались перед игрой?

- Конечно. Это мои хорошие товарищи, с которыми мы долгое время играли вместе: Саша Андриевский, Леша Хобленко, Саша Азацкий – можно перечислять многих.

- В прошлом туре «Зирка» играла против вас в пять защитников, в этом – «Черноморец». Одесситы также посчитали, что такая тактика принесет им успех?

- Естественно, соперник изучал наш стиль игры, и нам тяжело действовать при очень компактной обороне противника. Хорошо, что пока получается ее вскрывать и находить слабые стороны в защитных порядках одесситов – в первом тайме мы забили два мяча, которые помогли нам дальше вести свою игру. Думаю, наша победа заслужена. Постараемся продолжать в том же духе и в следующих матчах.

- Вы удивились, когда вас заменили?

- Конечно, хотелось еще поиграть, но решение о заменах принимает тренер. Я рад, что сегодня вышел на поле в основном составе, и мы выиграли.