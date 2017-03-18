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ПАНТИЧ: «Мы должны обратить больше внимания на игру при стандартах»

Защитник «Динамо» – о победе над «Черноморцем»

  • 18.03.2017 10:27
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Александар Пантич
© Александар Пантич

Защитник киевского «Динамо» Александар Пантич поделился впечатлениями от матча против «Черноморца» (2:1).

- «Черноморец» неплохая команда, игра с ними была тяжелой. Хотя слишком много проблем они нам не создали – мы сделали это сами, пропустив мяч после стандартного положения.

- «Динамо» уже не первый раз пропускает со штрафных – есть какие-то проблемы при стандартах?

- Насколько я помню, мы все четыре мяча пропустили таким образом. Конечно, я считаю, мы должны обратить больше внимания на игру при стандартных положениях.

- В чем главная проблема? Не удается перекрыть зоны?

- На самом деле, во время тренировок мы много работаем над нашими действиями при штрафных и угловых ударах у наших ворот. Но во время игры, возможно, происходит  небольшое недопонимание или немного расслабляемся – и соперник нас тут же наказывает.

- Вы уже стали лучше понимать своих партнеров?

- Я уже знаю много слов, связанных с футболом. Мне очень помогает Домагой Вида и селекционер «Динамо» по балканским странам Берислав – они многому меня научили. Так что все, что касается действий на поле, я понимаю и могу спокойно общаться с партнерами. Не даром Вида – наш вице-капитан, считаю, любой команде нужен такой игрок. Если у команды не ладится игра или не все получается на поле, нужен как раз такой игрок, чтобы завести футболистов.

Источник — ФК Динамо Киев

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