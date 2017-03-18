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Антонио КОНТЕ: «В Англии тяжело как следует подготовиться к сопернику»

Главный тренер «Челси» — о предстоящей встречи со «Сток Сити»

  • 18.03.2017 09:45
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о трудностях, с которыми сталкивается в АПЛ, а также поделился ожиданиями от матча со «Стоком».

«Будет непросто. Это физически сильная команда с хорошими игроками. Поэтому мы должны быть сконцентрированы и сыграть очень внимательно. Они провели хороший матч, когда мы встречались на «Стэмфорд Бридж». В той встрече мы победили 4:2, но обе команды показали хорошую игру. У них очень хорошая команда, хороший тренер, и, несомненно, они хотят успешно подготовиться к завтрашней игре. Нас ожидает тяжёлый тест.

Если честно, то в Англии тяжело как следует подготовиться к своему сопернику, потому что у тебя не так много информации о нем. В Италии все по-другому, поскольку обычно ты знаешь все о своем сопернике. Здесь же немного сложнее понять, по какой схеме планирует играть твой соперник, есть ли у него травмированные игроки».

Удобнее готовиться к игре, имея информацию о своем сопернике. Если ты хочешь сыграть в атакующий футбол или планируешь прессинговать, важно знать, по какой схеме будет играть противник», - сказал Конте.

Источник — ФК Челси

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