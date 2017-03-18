Антикризисные

Накануне старта чемпионата мы подробно представляли наставников всех 18-ти клубов первого дивизиона. Перед началом его второй части приходится знакомиться уже с другими специалистами: или по ходу турнира, или на промежуточном финише (в прошедшее межсезонье) многие команды лишились прежних командиров и обзавелись новыми. Порой это выглядело забавно, иногда – скандально.

Неприкасаемые

Таких явное меньшинство, но они есть. Как вошли в сезон, так и рулят подопечными Александр Севидов(«Ильичевец»), Владимир Мазяр («Верес»), Александр Рябоконь («Десна»), Руслан Костышин («Колос»), Владимир Кныш («Нефтяник-Укрнефть»), Сергей Литовченко («Арсенал») и Руслан Забранский («Николаев»).

Кто-то, как двое последних, стал уже практически неразрывной частью клуба, его визиткой и легендой одновременно (оба, кстати, как и Кныш, возглавляют свои команды с 2015-го года). Плоды их труда в этом сезоне таковы: «Нефтяник-Укрнефть» встречает весну шестым в таблице, «Арсенал» — восьмым, «Николаев» замыкает дюжину.

А кто-то, как первые четверо, обезопасил себя от отставки результатами – их коллективы входят в первую пятерку. Хотя настойчиво поговаривают, что Мазяр может остаться без этой работы, что абсолютно в стиле Народного клуба: вспомним, скольких тренеров он поменял в прошлом сезоне, выходя в Первую лигу.

Еще одним наставником, сохранившимся с первого круга, можно было бы назвать 59-летнего Василия Матвийкива. После скандального ухода Ивана Марущака, забравшего с собой группу «своих» футболистов, спортивный директор «Тернополя» возглавил команду, как и. о. В этом качестве набрал в оставшихся матчах больше очков, чем предшественник, навел какой-никакой порядок, а затем и Новый год встретил, и предсезонку прошел, и на январском Мемориале Макарова до финала добрался. Обещанного знаменитого нового коуча (да-да, чуть ли не иностранца) тернопольские болельщики так и не дождались, но его вроде как еще ищут.

Нет, была попытка. Пусть и не на легионера, а на своего, известного в прошлом футболиста Романа Максимюка повесить аутсайдерские проблемы. И он даже приступил к тренировкам. Но из-за скандально-известного «письма Цыганыка» о договорных матчах (и журналист, и специалист высказывали свою точку зрения во время веб-конференций на Sport.ua) сотрудничество с ним было прекращено «до выяснения обстоятельств». Похоже, пока не выяснили, последние спарринги команда проводила под руководством Матвийкива.

Осенний призыв

Начался он, правда, раньше срока, еще в августе. Не успел Эдуард Хавров повеселить журналистов наполеоновскими заявлениями о желаемом «Ингульцом» выходе в УПЛ, как его отправили в отставку. Воплощать мечты новичка дивизионав жизнь был призван 42-летний Сергей Лавриненко. Знатокам перволигового чемпионата представлять его не нужно: не далее как в прошлом сезоне многолетний экс-лидер кировоградской «Звезды» теперь уже во главе команды сокрушил всех и досрочно вывел ее в УПЛ. И даже дебютировал там, после чего был изгнан из клуба в угоду назначению невнятного Друди. Но без работы оставался недолго: подоспело приглашение из села Петрово. Доигрывая первый круг, традиционно много сетовал на нехватку времени, кадров и т.д., и обещал зимой все исправить. Начинает же футбольный год «претендент» на выход в УПЛ на скромном 13-ом месте.

В сентябре рулевые сменились уже сразу в трех клубах. «Полтава» отказала в должности Анатолию Бессмертному (занимавшему ее с перерывами целых шесть лет),практически в это же время Юрий Ярошенко расторг трудовой договор с «Сумами». И… оказался в полтавском клубе. Но даже не это вызывает улыбку. Что? Читайте ниже. А пока отметим, что в январе с «Полтавы» были сняты три очка за долги перед КДК ФФУ, и клуб тут же (в который раз!) отправил в ПФЛ письмо о своем снятии с чемпионата. Но ничего, работают, в феврале, к примеру, не выиграли Кубок Пожечевского, проходивший на родной базе в Копылах. Принял Ярошенко назад не подошедших «Ворскле» молодых талантливых защитников Ковтуна и Кушниренко, проходивших сборы у Василия Сачко (тот, видимо, посчитал, что с обороной у команды все в порядке). Стартуют полтавчане с 11-го места, зато впереди у них еще ичетвертьфинал Кубка с «Шахтером».

Третьим коллективом, сменившим наставника в первый месяц осени, стал «Авангард». После домашнего пораженияот «Сум» (0:2) Яков Крипак подал в отставку, но выгнан не был, в отличие от многих коллег, а оставлен при штабе нового главного — Александра Косевича. Этому специалисту 51 год,он также давно известен в футбольных кругах. Прежде всего, умением хорошо себя чувствовать и в кресле функционера, и на тренерской скамейке. Порой, как в «Кривбассе» середины 2000-х умудрялся совмещать: был одновременно и тренером, и вице-президентом. Потом год возглавлял луганскую «Зарю», но с 2008-го на профессиональном уровне не тренировал. Зато в прошлом году трудился первым вице-президентом Федерации футбола Донецкой области.

Откровенно неважно сложился нынешний чемпионат для бронзового призера первенства минувшего: «Оболонь-Бровар» финишировала только десятой. И уже без Сергея Солдатова. С момента создания клуба (февраль2013-го) он находился у штурвала, вывел столичный коллектив из аматоров в Первую лигу, взял там третье место и вот, ушел. Сначала в отпуск (заслуженный человек получил такую привилегию от руководства посреди сезона), вернулся, потерпел очередное поражение от «Авангарда» (1:3) и стал «свободным агентом». Заменил его другой «оболонский» ветеран – 38-летний Олег Мазуренко, в свое время дважды (2002/04 и 2008/2011 гг.) игравший за команду, а до последнего времени являвшийся первым помощником Солдатова.

Настоящую карусель с отставками закрутил в первой части сезона «Черкасский Днепр». Начинал сезон уважаемый Игорь Столовицкий, но после мутной истории с поездкой в ФФУ на лицензирование и возвращения из столицы, он остался не у дел. 23 сентября клуб официально назначил преемника – Александра Кирилюка, подменявшего Столовицкогово время поездки. 10 ноября сменщик тоже был уволен, еще через пару дней клуб объявил конкурс на вакантную должность. Временным исполняющим оказался Виталий Кобзарь. Одним из требований к конкурсантам была «стрессоустойчивость», интересно поглядеть, в какой мере обладает этим качеством 59-летний Вадим Евтушенко.

Легендарный динамовец поддался на уговоры знаменитого президента клуба Владимира Лашкула и в ноябре рискнул возглавить команду. Между прочим, серебряного призера предыдущего чемпионата, в этом занимающего более чем скромное 7-е место, но отчаянно рвущегося в УПЛ. Впрочем, очередному рулевому нечего бояться запятнать тренерскую репутацию возможной неудачей: она в отличие от игроцкой карьеры у Евтушенко-тренера не ахти. Четырежды чемпион Союза в составе киевского «Динамо», обладатель с ним трех Кубков СССР и Кубка Кубков на тренерском поприще пока не блистал. Начинал он в Швеции, где и заканчивал славную карьеру футболиста, поработал помощником и главным тренером в четырех местных клубах. После вернулся в Украину и сразу попал в тренерский штаб национальной сборной, тамчислился ассистентом Алексея Михайличенко. Полгода отработал в кировоградской «Звезде», три месяца в полтавской «Ворскле». Наиболее прочным был союз с «Динамо-2», с которым, впрочем, за полтора года выступлений в Первой лиге также звезд с неба не хватал, зато громко сетовал по поводу расформирования в 2016-ом Игорем Суркисом второй команды за ненадобностью. И вот возвращение в первый дивизион, такой щедрый для тренеров на стрессы.

Чего стоит только «договорной» скандал, грянувший на финише первой части сезона в матче «Ильичевца» и «Горняка-Спорт» (3:1). Дело было громкое, неделю на ушах стояли уличенные в подлоге клубы, журналисты, ФФУ. В итоге Комитет этики и честной игры возглавил иностранный правдолюб Баранка, мариупольцы отделались легким испугом и остались с тремя очками, тренер соперника Игорь Жабченко, предварительно открестившись от подозрений, вычислил окаянных, выгнал, но конкретно по фамилиям не прошелся. Зато уточнил, что они благополучно трудоустраиваются в других клубах. Президент «Горняка-Спорт» Петр Каплун перестраховался,благоразумно избавившись и от Жабченко, кстати, выводившего в свое время команду в Первую лигу.

И не откладывая дело на дополнительное время, уже в декабре представил оставшимся в составе «горянкам» нового рулевого – 54-летнего заслуженного тренера Украины Сергея Пучкова. Двукратный чемпион СССР в составах двух знаменитых команд «Днепра» (1983 и 1988 гг.), многократный призер союзных первенств, обладатель Кубка (1989), он и в качестве наставника выигрывал подобный трофей, но уже в независимой Украине – в 2010-ом с «Таврией». Кроме симферопольцев за 20 лет тренерской карьеры он успел поработать с «Николаевом», «Черкассами», херсонским «Кристаллом», «Севастополем», черкасским «Славутичем», запорожским «Металлургом» и даже с армянским «Гандзасаром». Особенно давалась ему работа во второй лиге, неоднократными призерами которой становились в разные годы его команды .В2007-ом выиграл ее с «Севастополем», в 2012-ом с этим же клубом занял третье место уже в первой лиге и вывел его в УПЛ. По версии местных болельщиков был назван лучшим тренером в истории «Севастополя».

Предмартовское безумие

Не обошлось без отставок и на Западной Украине. И если в «Буковине» все прошло тихо-мирно, то «Скала» будоражила своих фанатов, а заодно и ПФЛ долго, ситуация реально грозила снятием клуба с чемпионата. Причина банальна – отказ инвесторов вкладывать деньги в футбол. Тем более, стрыйский коллектив не обнадеживал результатами и финишировал предпоследним, 17-м. Как и в «Днепре» прошлым летом, в «Скале» всем футболистам был предоставлен статус свободных агентов, отпущен восвояси тренер Василий Малик. Дальше было два пути – клуб расформировывает первую команду, снимая ее с чемпионата, либоже для сохранения места в первой лиге заявляет туда молодежный состав. Благо местная Академия и команда U-19 – работает на отлично. Был выбран второй вариант, и юниоры вместе с наставником Романом Гнативым перебрались в основу. Почти в полном составе, поскольку шестеро человек из прошлогоднего состава остались. Они, как и 19-летние ребята, согласились на предложенные условия – минимальная зарплата (как и по всей стране), зато максимум игрового времени.

Несколько слов о тренер-дебютанте. Гнатив родился 1 ноября 1973 года в Червонограде (Львовская область). Именно на Львовщине провел большую часть игровой карьеры,наибольшим успехом была бронза чемпионата Украины 1998 года в составе «Карпат». Завершая выступления успел съездить в Швецию и поиграть в любительском клубе «Бергс». После возвращения несколько годков работал детским тренером в «Карпатах», а позже целых восемь лет — в УФК-«Карпаты». В сентябре 2016-го был приглашен возглавить команду «Скалы»U-19,и вот этой весной будет уженаставником основы.

А вот тренерские изменения в Черновцах были довольно неожиданными, но, в принципе, читаемыми. Почему-то еще, когда Сергей Шищенко, покинув дубль каменской «Стали» решился возглавить взрослую «Буковину», показалось, что он там надолго не задержится. Бывший забивной нападающий донецкого «Металлурга» и сборной честно прививал команде атакующий стиль, она его усвоила и пропагандировала, зачастую в ущерб результату. Даже коллеги-соперники отмечали яркую игру черновчан, но на выходе – только 14-е место. И как только Шищенко позвали в команду «Шахтера» U-19, он не глядя вернулся в юниорский футбол.

Вопрос о преемнике долго оставался открытым, команда не выходила из отпуска, занимаясь индивидуально, и лишь когда лидеры потихоньку начали разбегаться (показателен пример талантливого 21-летнего полузащитника Немтинова – узнав об отставке Шищенко, тут же сорвался в «Ингулец»), руководство представило Олега Ратия. Ему 46 лет, игровая карьера была очень богатой, дольше всего выступал за запорожский «Металлург» (более 120 матчей). Там, кстати,и состоялось судьбоносное знакомство с Сергеем Ковальцом. Это уже десятое место работы Ратия, на половине предыдущих он неизменно являлся помощником главного – Ковальца. Так было в «Александрии», «Оболони», словацком «Татране», запорожском «Металлурге», и три года в молодежной сборной Украины. Сейчас ученик решил превратиться из вечно ведомого в ведущего, хотя могло случиться и наоборот: летом 2016-го в числе кандидатов на пост наставника «Буковины» кроме Шищенко фигурировал и…Ковалец.

Всего пару недель назад после долгих и продолжительных мучений сумская команда обрела нового тренера. Им стал, как можно было догадаться выше, Анатолий Бессмертный. Вот такая замедленная рокировка с Ярошенко. Предшествовала назначению трагикомичная эпопея с китайскими инвесторами во главе с Владимиром Лютым. Заручившись через посредников их согласием финансировать, Лютый принялся строить новую команду. Наприглашал новичков, наобещал сборы в Турции засим и откланялся: китайцы вместе с посредниками испарились вместе с миллионами, а без них какая ж работа?.. Благо, нашлись украинские меценаты, подставили плечо. Напомним, что до финиша первой части чемпионата команду доводил сменивший Ярошенко тренер Павел Кикоть, с ним наиграли только на 16-е место.

И совсем уж неожиданно прозвучала новость о смене главного в «Гелиосе». Да, клуб не оправдывает свое прозвище, в последних сезонах «солнечные» не сверкают медалями: в позапрошлом чемпионате –7-е место, в минувшем – пятое, в текущем четвертое. То есть, пока без наград и желаемого повышения в классе, накоторое руководство намекало еще в прошлом году. Но команда явно прогрессирует, у нее лучшая в лиге защита (всего 13 пропущенных мячей в 20-ти матчах), и, тем не менее, Сергей Сизихин, работавший с апреля 2015-го, уже не главный, а только ассистент. По крайней мере, это следуетиз информации официального сайта ПФЛ. Меньше чем за две недели до старта чемпионата, а именно 7 марта, Сизихина сменили на Анатолия Серегина. 26 марта ему исполнится 45, онбольше известен в узком кругу специалистов детско-юношеского футбола, ранее работал тренером в ДЮФК «Арсенал» (Харьков), в Академии «Металлиста» (2009-14 гг.), в сезоне-2014/15 тренировал «Металлист» U-19. С февраля прошлого года являлся старшим тренером «Гелиос-Академии». Возможно, он только номинально будет числиться главкомом, а рулить все же будет опытный Сизихин. Разберемся уже по ходу первенства.

Вместо постскриптума

Таким образом, все кроме «Тернополя» обзавелись новыми главными тренерами. Мало кто сейчас рискнет предположить, чья команда и на каком месте закончит текущий непредсказуемый чемпионат. Но то, что по ходу его второй половины или сразу по окончании тренерские отставки будут – это к букмекерам не ходи.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО