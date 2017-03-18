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Шевченко назвал окончательный состав на матч с Хорватией

В список вошли 27 игроков

  • 18.03.2017 08:32
  • 3479 просмотров
  • 14 комментария
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ffu.org.ua
© ffu.org.ua

После пятничных матчей в чемпионате Украины наставник сборной Украины определился со списком игроков, которые будут готовиться к игре отбора на ЧМ-2018 с Хорватией.

В него вошли 27 человек:

вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Никита Шевченко («Шахтер»), Денис Бойко («Малага», Испания);

защитники: Александр Кучер («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Иван Ордец («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Николай Морозюк («Динамо»), Николай Матвиенко («Карпаты»);

полузащитники: Тарас Степаненко («Шахтер»), Максим Малышев («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ, Голландия), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);

нападающие: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

По сравнению с предварительным составом в списке отсутствуют: Алексей Шевченко, Артур Рудько, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Вадим Шепелев и Роман Яремчук.

Сегодня в обед, 18 марта, команда отправится на сбор в Австрию. Легионеры прибудут в расположение сборной в воскресенье-понедельник. Также в понедельник присоединится к национальной команде Иван Петряк – его «Заря» играет матч чемпионата в воскресенье.

Поединок со сборной Хорватии состоится в Загребе, 24 марта. 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 18.03.2017 08:37
    0
    Интересно, кто состав определял?
    Ссылка
    zirkaa
      zirkaa, 18.03.2017 08:45
    -2
    gljdah, 18.03.2017 08:37
    Интересно, кто состав определял?

    Шевченко
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 18.03.2017 08:48
    +2
    gljdah, 18.03.2017 08:37
    Интересно, кто состав определял?
    той саме, що до недавна і в дк
    Ссылка
    Алексей Папахин
      Алексей Папахин, 18.03.2017 08:51
    0
    Хача не вызвали
    Ссылка
    Олег Жеведь
      Олег Жеведь, 18.03.2017 08:53
    +2
    А чем кипер Зори не подошел?
    Ссылка
    Олег Жеведь
      Олег Жеведь, 18.03.2017 08:54
    +6
    Пол состава на кумовстве!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 18.03.2017 08:55
    0
    Олег Жеведь, 18.03.2017 08:53
    А чем кипер Зори не подошел?
    він не грав ні за Динамо, ні за Шахтар
    Ссылка
    yaarik
      yaarik, 18.03.2017 08:56
    -1
    zirkaa, 18.03.2017 08:45
    gljdah, 18.03.2017 08:37
    Интересно, кто состав определял?

    Шевченко
    Шевченко может и сам не знать, кто определяет состав. Ему просто позвонили с неизвестного номера и убедительно посоветовали незаменимых игроков))
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 18.03.2017 08:57
    +2
    с нападающими проблема
    Ссылка
    Wolfenstein95
      Wolfenstein95, 18.03.2017 09:04
    +1
    Andrii_MKh, 18.03.2017 08:57
    с нападающими проблема

    З лівим захисником теж... По факту на цю позицію є тільки Матвієнко, але стрьомновато ставити його відразу на гру з Хорватією...Або знову будуть мудрувати: Федецький справа, Бутко зліва...
    Ссылка
    Ігор Ко
      Ігор Ко, 18.03.2017 09:17
    -1
    Збірна Джома, а не України!
    Нагадую, що саме форму Джоми має аж збірна Гондурасу.
    Шева знайшов свій рівень
    Ссылка
    ivangroznii
      ivangroznii, 18.03.2017 09:20
    0
    Олег Жеведь, 18.03.2017 08:53
    А чем кипер Зори не подошел?
    Денег не хватило
    Ссылка
    space1961
    space1961, 18.03.2017 09:25
    0
    Ігор Ко, 18.03.2017 09:17
    Збірна Джома, а не України!
    Нагадую, що саме форму Джоми має аж збірна Гондурасу.
    Шева знайшов свій рівень
    так лучше быть в одной форме,как Гондурас,чем играть ,как гондурас,что делает твоя сборная "соссии"
    а остальным плакальщикам -что вы будите ныть в случае позитивного результата и где будут ваши языки?
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 18.03.2017 09:27
    0
    сумно, про те це сьогодніші реалії. якщо поставить Коно в основу,то це ГАРАНТОВАНА поразка, бо у відборі гратимемо із мінус один, а Хорвати на раз два ЗАЙВОГО РОЗКАТАЮТЬ.
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