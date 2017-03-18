Шевченко назвал окончательный состав на матч с Хорватией

После пятничных матчей в чемпионате Украины наставник сборной Украины определился со списком игроков, которые будут готовиться к игре отбора на ЧМ-2018 с Хорватией.

В него вошли 27 человек:

вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Никита Шевченко («Шахтер»), Денис Бойко («Малага», Испания);

защитники: Александр Кучер («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Иван Ордец («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Николай Морозюк («Динамо»), Николай Матвиенко («Карпаты»);

полузащитники: Тарас Степаненко («Шахтер»), Максим Малышев («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ, Голландия), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);

нападающие: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

По сравнению с предварительным составом в списке отсутствуют: Алексей Шевченко, Артур Рудько, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Вадим Шепелев и Роман Яремчук.

Сегодня в обед, 18 марта, команда отправится на сбор в Австрию. Легионеры прибудут в расположение сборной в воскресенье-понедельник. Также в понедельник присоединится к национальной команде Иван Петряк – его «Заря» играет матч чемпионата в воскресенье.

Поединок со сборной Хорватии состоится в Загребе, 24 марта.