Волынь уже с Кварцяным не удержала ничью в матче с Зарей

Завершающий аккорд первого этапа чемпионата Украины состоялся воскресным днём в Луцке, и, несмотря на пропасть между командами в турнирной таблице, матч получился довольно увлекательным. Соперники начали игру очень боевито, не желая уступать друг другу ни один мяч. Как следствие, на каждом участке поля то и дело завязывалась плотная борьба, регулярно завершавшаяся фолами, которых было в изобилии.

«Волынь побеспокоила Шевченко уже на первых секундах поединка, когда после навеса от Мемешева неплохой удар получился у Диденко – голкипер луганчан был надёжен. «Заря» в ответ попробовала провести две скоростные контратаки, но оба раза хорошие выпады были сорваны хозяевами, справедливо удостоившимися жёлтых карточек. Штрафные также выглядели вполне перспективными, но и удар, и навес Калитвинцева особой угрозы не таили. Активный Мемешев пытался не только «нагружать» мячами штрафную площадку гостей, но и техничными слаломами пробовал прорваться к воротам. После одного из таких Задерецкий пробивал из отличной позиции, но удар сумели заблокировать защитники «Зари».

Ну, а у самих луганчан имелся и вовсе супершанс, когда в результате быстрого розыгрыша мяча один в один с Кичаком выскочил Бонавентуре – голкипер вовремя бросился под мяч. Более того, среагировал голкипер и на добивание Петряка. Тут же за пределами вратарской вовремя сыграл Шевченко, ликвидировавший возможную угрозу. Спустя пару минут «Заря» ненадолго осталась в меньшинстве, когда в борьбе с Диденко головами столкнулись Гречишкин и Форстер, после чего защитнику, разбившему лицо, понадобилась помощь докторов. И как раз во временном меньшинстве у луганчан был ещё один, если не голевой момент, то очень к этому близкий. Длинный ввод мяча в игру от Шевченко, и попытка с линии штрафной перебросить голкипера от Петряка: решение оригинальное, но вот исполнение подкачало.

Если первый тайм в целом выглядел примерно равным, то его концовка получилась явно за «Волынью». Во-первых, подопечные Виталия Кварцяного прилично наладили контроль мяча, а во-вторых, комбинировать у лучан получалось не у своих ворот, а на половине поля гостей. Отличная возможность забить была у Диденко, который со штрафного технично перебросил «стенку», но Шевченко был к этому готов, в броске достав до мяча. Впрочем, «Заря» вряд ли печалилась таким положением вещей, ведь в контригре луганчане могут дать фору любому сопернику. Уже на последних секундах тайма блестящая контратака вышла у гостей, и быть бы выходу один в один Бонавентуре, но того в метре от штрафной площадки откровенно сбил Тетеренко – ещё одна карточка. Однако Гречишкин, пробив на силу, попросту попал в «стеночку», упустив свой шанс.

Второй тайм начался примерно с таким же рисунком, с каким завершался первый. Вот только что явно бросалось в глаза: значительно увеличившийся процент брака со стороны обеих команд. Футбол потерял в зрелищности, но остался таким же боевитым. Более того, учитывая большее количество ошибок, в игре стало больше и жёстких стыков – как, например, когда в ноги Мемешеву бросался Шевченко. К счастью, с обеих сторон обошлось без травм. Вообще же, такие прорывы в штрафную площадку теперь были редким явлением – большую часть времени мяч находился в центре поля.

Такое вот вязкое течение игры продолжалось до середины тайма, когда у оппонентов получилось обменяться «железобетонными» моментами. Бонавентуре за счёт индивидуальной техники удалось вскрыть габаритную оборону «крестоносцев». Нигерийский форвард прорвался по левому флангу, «просочившись» сквозь трёх оппонентов, вышел на ударную позицию, но, имея возможность отдать пас Любеновичу, пребывавшему у пустых ворот, Бонавентуре пробил на силу, промахнувшись. В ответ Мемешев в борьбе с защитником ворвался в штрафную и также пробил из убойной позиции: могло показаться, что мяч затрепыхался в сетке, но коснулся её он лишь с внешней стороны.

Далее темнокожие луганские ребята создали ещё один отличный шанс. Паулиньо мягко набросил мяч в штрафную, Кичак не лучшим образом отбил мяч в центральную зону, откуда в касание технично «парашютом» пробил Бонавентуре – перекладина! Любопытно, что всего через несколько секунд Паулиньо был заменён, и на освежение атаки в игру вступил Кадымян. Но постепенно темп игры снова упал, и концовка тайма вновь проходили вблизи центрального круга.

Казалось бы, вот она «сухая» ничья, но развязка игры произошла уже на последних секундах основного времени. Тот самый Кадымян, вышедший уже на финал матч, ворвался в штрафную и прострелил в центр: передачу рукой прервал Роман Никитюк – пенальти. Удар с 11-метровой отметки уверенно исполнил Форстер, пробив в правую от Кичака «девятку» – 0:1. Очень непростая победа «Зари»!

Артем ЦЫГАНЕНКО

«Волынь» – «Заря» – 0:1 (0:0)

«Волынь»: Артем Кичак, Дмитрий Задерецкий, Миха Горопевшек, Роман Никитюк, Сергей Логинов, Рэдван Мемешев (Андрей Никитюк, '89), Владислав Шаповал, Юрий Тетеренко, Анатолий Диденко, Александр Чепелюк (Артем Дудик, '68), Сергей Петров

«Заря»: Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Паулиньо (Гегам Кадымян, '76), Дмитрий Гречишкин, Иван Петряк (Желько Любенович, '56), Игорь Харатин, Владислав Калитвинцев (Руслан Бабенко, '80), Бонавентуре Деннис

Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Рафаэль Форстер, 90+1, с пенальти. Рафаэль Форстер, 90+1, с пенальти.

Владислав Шаповал, 6. Миха Горопевшек, 9. Юрий Тетеренко, 45. Роман Никитюк, 90. - Эдуард Соболь, 59. Владислав Шаповал, 6. Миха Горопевшек, 9. Юрий Тетеренко, 45. Роман Никитюк, 90.- Эдуард Соболь, 59.

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (3).

Угловые: 3 – 4.

Офсайды: 1 – 2.



Зрителей: 1.200.

Протокольные данные сверены с официальными.