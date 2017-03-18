Звезда отстояла нулевую ничью в Полтаве в матче с Ворсклой

После трех поражений подряд, последнее из которых окончательно поставило крест на надеждах «Ворсклы» оказаться в верхней шестерке, перед главным тренером полтавчан Василием Сачко встала непростая задача, как при всех существующих в клубе проблемах мотивировать футболистов на игры там, где «ворсклянам», как ни играй, все равно никаких лавров не снискать. Можно, конечно, говорить о необходимости оставаться профессионалами, но, как ни крути, в ближайших 10-ти турах в соперниках «Ворсклы» не те команды, с которыми полтавчане мечтали играть во второй части чемпионата. Но, собственно, больше «давить» в отношении подопечных Сачко и не на что, если еще и в нижней шестерке провалиться, то можно не только окончательно добить полтавских любителей футбола, но и некоторым без работы остаться.

А игры в нижней шестерке для «Ворсклы» уже начались с матча против кропивницкой «Звезды», которая неделю назад шокировала всех и вся, переиграв киевское «Динамо». Вот и получилось, что к матчу в Полтаве команды Сачко и Монарева подошли соседями по турнирной таблице, со всеми вытекающими из этого факта.

Полтавчане очень активно начали игру, заработав уже на 4-й минуте очень опасный штрафной. Бить взялся Хлебас, но сильнейшим ударом угодил в стенку. Еще через минуту «ворскляне» провели атаку левым флангом с передачей в центр, завершал её Кравченко, но пробил не лучшим образом – далеко от ворот.

Гости, как оказалось, были хорошо подготовлены к тому, как могут действовать в атаке полтавчане, довольно спокойно все разрушали и пресекали, так что дебютировавший в Премьер-лиге Роман Лёпка изредка вступал в игру, лишь подчищая мелкие недочеты. Другое дело, у самих кропивничан атака полностью отсутствовала, но гости и не стремились торопить события.

А вот «Ворскла», как та вода, что камень точит, продолжала искать пути к воротам Лёпки, атакуя то справа, то слева. На этом фланге, как челнок, барражировал Ребенок, и на 31-й минуте от боковой линии он смог выкрутить мяч на дальний угол вратарской, туда уже врывался Пердута, который и пробил – с той точки уже можно было забивать, но мяч покатился мимо дальней штанги. Нули на табло – это как раз то, что команды заслужили за первые 45 минут матча.

После такой игры каждый из тренеров сделал для себя определенные выводы, и после перерыва у гостей вместо Билонога вышел Акименко, а у хозяев – вместо Кравченко Загорулько. Последнему хватило четырех минут пребывания на поле, чтобы… нет, не отличиться голом, а схлопотать желтую карточку за опасную игру. В своем стремлении забить полтавчане забыли о внимательности у своих ворот, и едва за это не поплатились. Хозяева провалились в центральной зоне, что позволило Акименко выбежать на рандеву с Шустом. Но игрок «Звезды» распорядился своим шансом не лучшим образом – пробил по воротам из-за пределов штрафной, да и еще во вратаря, что и позволило тому отбить, а затем накрыть мяч.

В чем преуспели соперники, так это в жесткой игре, и очень часто за гранью фола. В течение 15-ти минут по желтой карточке перед собой увидели Драченко, Пердута, Чичиков и Чижов, причем почти все они были из разряда необязательных.

Что же до самого футбола, то «ворскляне» очень хотели взять сегодняшнюю игру, а на 75-й минуте забивать были просто обязаны. После удара Хлебаса Лёпка отбил мяч прямо перед собой и на Загорулько, тот добивал сильнейшим ударом с линии вратарской, но голкипер «Звезды» и этот, казалось бы, «мертвый» мяч смог отразить. Уже незадолго до конца основного времени Загорулько не воспользовался прострельной передачей Пердуты, пробивая с угла вратарской – и вновь на пути мяча в ворота оказался Лёпка.

Голкипер «Звезды» в итоге так и стал главным героем матча, отстояв для своей команды нулевую ничью. Для «Ворсклы» же это был показательный матч, почему она не случайно там, где оказалась по итогу первой части чемпионата – при внушительном преимуществе на протяжении почти всей игры, хозяева так и не смогли материализовать его хотя бы в один забитый мяч.

Ростислав ОРЕХОВ

«Ворскла» – «Звезда» – 0:0

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Владимир Чеснаков, Андрей Ткачук, Дмитрий Кравченко (Артур Загорулько, '46), Вячеслав Шарпар, Владимир Одарюк (Евгений Заричнюк, '84), Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Дмитрий Хлёбас

«Звезда»: Роман Лёпка, Борха Экиса, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Владислав Лупашко, Максим Драченко, Артем Ситало (Никита Жуков, '81), Павел Полегенько, Алексей Чичиков (Роман Попов, '90), Адеринсола Эсеола, Дмитрий Билоног (Александр Акименко, '46)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Владимир Чеснаков, 24. Артур Загорулько, 49. Игорь Пердута, 59. Александр Чижов, 69. - Максим Драченко, 54. Алексей Чичиков, 60. Владимир Чеснаков, 24. Артур Загорулько, 49. Игорь Пердута, 59. Александр Чижов, 69.- Максим Драченко, 54. Алексей Чичиков, 60.

Удары (в створ): 14 (4) – 2 (1).

Угловые: 3 – 2.

Офсайды: 4 – 1.



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