Боатенг принес победу Лас-Пальмасу над Вильярреалом

Ребров став такий собі другий Блохін. То те, то се а результату то не має. На початку було дещо п...

Ну почему только Львовской бомжатни )))) Они еще черкасская,и одесская,и киевская ,а теперь еще ...

Стандартная логика львовской бомжатни - кто не выигрывает у бомжей тот не чемпион (с) залупеску