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Боатенг принес победу Лас-Пальмасу над Вильярреалом

Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте

  • 17.03.2017 23:41
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«Лас-Пальмас» – «Вильярреал» - 1:0
Гол:  Боатенг, 10

«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Боатенг (Хесе, 73), Гомес, Гарсия (Момо, 59), Виера, Домингес (Халилович, 82), Меса.
«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано (Бакамбу, 83), Дос Сантос, Кастильехо (Альваро Гонсалес, 24), Сориано, Сансоне (Борре, 67), Тригерос.

Предупреждения: Сансоне (23), Виера (70), Лемос (74), Коста (76).
Удаление: Руис (19).

Источник — Sport.ua

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