Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Нам удобнее играть с лидерами»

Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов прокомментировал вторую в этом чемпионате ничью с «Шахтером» с аналогичным счетом 1-1:



- Сам матч получился боевым! От нас многие не ожидали, что мы снова сможем зацепиться за очки с «Шахтером», но, тем не менее, мы смогли это сделать. Было очень тяжело, мы отдали все силы, как и в игре с «Динамо», где нам не хватило буквально 30 секунд. Во втором тайме мы перестроились и начали более уверенно и компактно играть в защите, это позволило удержать ничейный результат.



- Можете провести параллель между сегодняшним матчем и игрой с «горняками» в Сумах?

- Что сказать, «Шахтер» играл в свой футбол, так же, как и в первом матче. Правда, в Сумах поле было погорбатее и у них не особо получалось проявить себя с технической стороны, что сыграло нам на руку. Сегодня поле было хорошее, поэтому нам пришлось тяжелее.



- Дважды сыграть вничью с «Шахтером» - дорогого стоит. О чем говорит эта закономерность? Лишнее подтверждение того, что «Олимпик» заслуженно находится в первой половине таблицы?

- Я думаю, даже не отбирая очки у «Шахтера» мы доказали, что достойны находится на этом месте в таблице. Игры с «Динамо» тоже подтверждают это, где мы на равных боролись с ними также как и с «Шахтером» сегодня. А после этих всех мачтей, думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов по поводу справедливости нашего положения в таблице.



- Создается впечатление, что с лидерами вам играть более комфортно, нежели с командами из второй половины таблицы. Это действительно так?

- Думаю, это потому что наша игра в основном построена на контратаках. С лидерами эта тактика подходит, ведь против них особо в открытый футбол не поиграешь. Команды из второй шестерки больше обороняются, поэтому с ними немного тяжелее, с той же «Ворсклой» нам было непросто. Думаю, действительно нам удобнее играть с лидерами, если журналисты это заметили, им со стороны виднее. Хотя мы и стараемся контролировать мяч на поле, но стиль игры на контратаках пока что нам ближе и играть так получается лучше.



- Президент говорил о повышенных премиальных в матчах с «Шахтером». Это придало дополнительной мотивации?

- Если честно, я не читал это интервью. Слышал от кого-то из ребят, но особо не зацикливался на этой информации. В любом случае, вне зависимости от премиальных, приятно добиваться положительного результата с такими командами, как «Шахтер». Это удается не каждый год. Многие команды вообще никогда не берут очки с «Шахтером». Поэтому нам приятно, что мы смогли это сделать и доказать многим экспертам, что мы хорошая команда.



- Отсутствие креативного Мохи сказалось на игре команды?

- Давайте не будем акцентировать внимание на одном игроке. Я считаю, что ребята, которые сегодня вышли на поле показали достойную игру, поэтому надо отдать им должное. Отсутствие одного игрока не сказывается на игре и сегодня мы это подтвердили. Стоит отметить дебют Виталия Гемеги, он хорошо сыграл и если бы не полученное повреждение в конце первого тайма, то он бы смог принести команде много пользы во второй половине игры.

Александр НАГОЛЮК