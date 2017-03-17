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Медальная гонка МанСити и Ливерпуля, новая звезда Саутгемптона

Sport.ua анонсирует ключевые поединки 29-го тура английской Премьер-лиги

  • 17.03.2017 23:43
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liverpoolfc.com. Ливерпуль
© liverpoolfc.com. Ливерпуль

Раненный зверь вдвойне опасен

Настоящее испытание ожидает команду Арсена Венгера в этом туре. «Арсеналу» предстоит встреча на «Хоторнс» с проголодавшимся за победами «Вест Бромвичем». После пятиматчевой беспроигрышной серии «дрозды» уступили в двух поединках кряду, пропустив пять голов и, не забив ни одного. Кроме того, проиграв «Эвертону», команда Тони Пьюлиса, претендующая на еврокубковое седьмое место, отпустила «ирисок» на расстояние в семь очков. Можно сказать, что «Вест Бромвич» сейчас пребывает не в лучшей форме.

Тем не менее, «дрозды» все равно очень опасны, ведь они  жаждут реабилитироваться за последние неудачи перед своими болельщиками, да еще в домашней встрече. А учитывая, что «канонирам» обычно такие поединки даются крайне непросто, стоит ожидать напряженной битвы с первых и до последних минут.

Говоря о нынешнем состоянии «Арсенала», сложно давать какую-ту оценку, поскольку лондонская команда пропустила два из последних четырех туров АПЛ. А делать выводы по кубковому матчу с представителем пятого дивизиона «Линкольн Сити»  несерьезно.  

Интересные факты:

- Единственную победу над «Арсеналом» в последних 12 очных матчах «Вест Бромвич» одержал в прошлом сезоне, одолев лондонцев 2:1 на «Хоторнс».

- «Канониры» забивали во всех 21 встречах с ВБА в эпоху АПЛ; это их 100-процентный показатель против одного конкретного соперника в турнире.

- Джеймс Моррисон забил в двух из последних трех поединков против «Арсенала» на «Хоторнс».

- Для Аарона Рэмси предстоящая игра может стать 200-й в Премьер-лиге.

«Вест Бромвич» - «Арсенал»
18 марта, 14:30. Уэст-Бромидж, «Хоторнс»
Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 -  5.03   Х -  3.93   П2 -  1.71

Ориентировочные составы:

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Флетчер, Ливермор – Брант, Моррисон, Шадли – Рондон

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Рэмси – Уолкотт, Езил, Ивоби – Санчес

Не сыграют: Касорла, Эль-Ненни, Дебюши (все травмированы)  

Кто остановит Габбьядини?

В отличие от своих конкурентов у «Тоттенхэма» в оставшейся части сезона далеко не сложный календарь. Из топов «шпоры» встретятся лишь с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Причем два домашних матча. Но при этом команде Маурисио Почеттино не сильно облегчат жизнь поединки с крепкими командами. Тем более после травмы ключевого форварда Харри Кейна, выбывшего из-за травмы на полтора-два месяца, «шпоры» наверняка столкнутся с определенными сложностями в атаке.       

С одним из крепких орешков «Тоттенхэм» сыграет в предстоящей встрече. Речь идет о «Саутгемптоне», упустившем возможность обыграть МЮ в финале Кубка английской лиги. Если анализировать  дебютный сезон под руководством Клода Пюэля, безусловно, «святые» выглядят очень боеспособно, однако еще не всегда у них присутствует стабильность в матчах с середняками и аутсайдерами.

Сейчас я бы выделил в «Саутгемптоне» Маноло Габбьядини, великолепно начавшего свою карьеру на «Сент-Мэрис». Итальянский форвард в четырех матчах во всех турнирах забил шесть голов. Впечатляет, не правда ли?! Именно Габбьядини защитники «Тоттенхэма» должны больше всего опасаться, ведь итальянец, находящийся в отменной форме, не намерен сбавлять обороты и готов продолжить свою феерическую голевую серию. 

Интересные факты:

- «Тоттенхэм» не победим в первых 14 домашних матчах высшего дивизиона впервые с сезона 1964/65.

- «Саутгемптон» выиграл у «шпор» лишь однажды (2:1 на «Уайт Харт Лейн», в мае прошлого года) из последних девяти поединков лиги.   

- Маурисио Почеттино проиграл только один из пяти матчей Премьер-лиги против своей бывшей команды «Саутгемптона».

- Маноло Габбьядини может стать третьим игроком в истории АПЛ после Мика Куинна и Диего Косты, забившим в каждом из своих первых четырех матчей.    

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон»         
19 марта, 16:15. Лондон, «Уайт Харт Лейн»
Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.7   Х -  3.87   П2 -  5.17

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Б. Дэвис – Алли, Эриксен – Сон Мин

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Ромеу, С. Дэвис – Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд – Габбьядини

Не сыграют: Роуз, Кейн, Ламела (все травмированы) – Таргетт, Остин, Маккарти, Пье, Ван Дейк (все травмированы)

Битва за медали

Для «Манчестер Сити» сейчас наступает ключевой отрезок в сезоне. Команде Хосепа Гвардиолы предстоят три сложнейших поединка кряду с прямыми конкурентами в борьбе за медали АПЛ – «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси». Во многом результаты этих матчей дадут ответ на вопрос – чего ждать от «горожан» в турнирном плане.

Еще совсем недавно, когда «Сити» даже начал чуть сокращать отставание от «Челси», казалось, что манчестерская команда, сильно проведшая февраль и начало марта, существенно прибавила и будет главным фаворитом на второе место. Но недавняя домашняя ничья со «Стоком», словно все это перечеркнула и заставила осведомить, что команда Пепа Гвардиолы все такая же нестабильная и от нее можно ожидать любых сюрпризов. Как хороших, так и не очень.

Уступив «Монако», «горожане» завершили выступления в Лиге чемпионов на столь ранней стадии турнира. Хосеп Гвардиола, который со своими предыдущими клубами вылетал из ЛЧ не ранее полуфиналов, явно ожидал другого результата – как минимум выхода в четвертьфинал. Это поражение наглядно показало, насколько слаба линия обороны у «Ман Сити», и какие появляются проблемы у команды, когда соперник использует высокий прессинг, лишая «Сити» оперативного пространства.

Есть ли шансы у «Ливерпуля» на «Этихад Стэдиум»? Разумеется, есть. Да, «горожане» сейчас очень злы и хотят реабилитироваться в глазах у своих болельщиков за ранний вылет от «монегасков» из Лиги чемпионов. Но они далеко небезгрешны, как уже выше отмечалось. Тем более команда Юргена Клоппа ведет ожесточенную борьбу за медали чемпионата и «Ман Сити» как раз является одним из основных конкурентов «красных».

А беря во внимание тот факт, что в нынешнем сезоне «Ливерпулю» отлично даются матчи с топ соперниками и прямыми конкурентами (5 побед и 4 ничьих в 9 встречах), у мерсисайдской команды однозначно будут шансы на победу. Другое дело, воспользуется ли ими команда?

Вспоминая последнюю невыразительную победу подопечных Юргена Клоппа над «Бернли», очень своевременно возвращается в строй один из ключевых игроков группы атаки Роберто Фирмино, пропустивший из-за небольшого повреждения встречу с «бордовыми». Без Фирмино даже главный мотор команды Садио Мане не блистал. А вот капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон все еще в лазарете. 

Интересные факты:

- Мерсисайдская команда выиграла пять из последних шести матчей с «Манчестер Сити».

- «Ливерпуль» (117, 3 км за матч) и «Ман Сити» (114, 8 км за матч) в среднем пробегают наибольший километраж за поединок среди всех команд АПЛ.

- Филиппе Коутиньо забил большее количество мячей против «горожан» (4), нежели против любой другой команды Премьер-лиги.  

- Серхио Агуэро забил во всех четырех матчах АПЛ против «Ливерпуля» на «Этихаде» (4 гола), несмотря на то, что ни разу не забивал в ворота «красных» на «Энфилде».

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
19 марта, 18:30. Манчестер, «Этихад Стэдиум»
Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.98   Х -  3.75   П2 -  3.75

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши – Фернандиньо – Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане – Агуэро

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино

Не сыграют: Гюндоган, Жезус (оба травмированы) – Ингз, Старридж, Эджария, Хендерсон (все травмированы)

 Все матчи 29-го тура:

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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