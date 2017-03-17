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Боруссия минимально обыграла Ингольштадт

Обамеянг отметился очередным голом за Дортмунд

  • 17.03.2017 23:26
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«Боруссия» Д – «Ингольштадт» - 1:0
Гол:  1:0 – 14 Обамеянг.

«Боруссия» Д – Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейру (Вайгль, 56), Пулишич (Шюррле, 77), Кастро (Мерино, 83), Дурм, Кагава, Шмельцер, Обамеянг.
«Ингольштадт» – Хансен, Брежери, Тиссеран, Зуттнер, Матип, Киттель (Гросс, 75), Коэн (Мультауп, 83), Лекки, Моралес (Хинтерзеер, 90), Хадерджонай, Лескано.

Предупреждения: Лескано (35), Хадерджонай (54), Зуттнер (81), Шмельцер (90).

Источник — Sport.ua

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