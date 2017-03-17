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Николай МАТВИЕНКО: «Плохо, что не реализовали свои моменты»

Защитник «Карпат» - о матче против «Днепра»

  • 17.03.2017 23:01
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Сьогодні Микола Матвієнко провів четверту гру у складі «зелено-білих». Вже після матчу з дніпрянами, Матвієнко вирушив до Києва, де приєднається до обраних Андрієм Шевченком збірників.

«Результат непоганий, думаю, навіть закономірний. Добре, що не пропустили, але й погано, що не змогли реалізувати свої моменти. «Дніпро» на власному полі любить контролювати м’яч. Сьогодні вони це робили, тому ми трохи відійшли назад. Як у нас, так і в них, були хороші моменти, та розійшлись нічиєю. Тактика на гру була така, що більше мусили грати на захист» – каже Матвієнко.

«При обороні, моя позиція – лівий захисник. І все ж, маю більше можливостей вибігати в атаку. Проблем з переходом у мене не виникло. Вважаю, що на кожній позиції потрібно мати ігрову практику. Головне, звикнути, а потім вже буде все нормально».

«Рівняємось самі на себе, не дивимось ні на кого з команд. Аналізуємо, який маємо склад, тренер обирає ігрову схему. Перший матч проти «Чорноморця» діяли в 4-4-2, а зараз знову повернулись до трьох центральних захисників. Звичайно, схема на гру залежить ще й від суперника, якому доводиться протистояти» – підсумував захисник.

Источник — ФК Карпаты

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