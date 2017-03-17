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Шахтёр — Олимпик — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видео-обзор матча Шахтёр — Олимпик

  • 17.03.2017 22:30
  • 467 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Футбол, Чемпионат Украины

Смотреть видео голов и лучшие моменты матча Шахтёр — Олимпик. Обзор матча

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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