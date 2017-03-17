Представители «Баварии» прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенскому суперклубу предстоит встреча с мадридским Реалом.

Карл-Хайнц Румменигге: «Это классика мирового футбола. Это топ-жребий. Все болельщики будут ждать эти матчи с большим предвкушением. К «Реалу» нужно относиться с большим уважением. Эта команда в последние три года дважды выигрывала Лигу чемпионов. Они рекордсмены этого турнира, команда топ-уровня. С другой стороны, наша команда будет предельно мотивирована. Для Карло Анчелотти встреча с бывшим клубом также станет дополнительной мотивацией. Он два года проработал в Мадриде и очень хорошо знает эту команду. Я считаю, что это хорошо, что первый матч мы проведем дома. Мы постараемся добыть как можно более комфортный для себя результат. Но можно с уверенностью сказать, что будет тяжело. Думаю, наши шансы на выход в полуфинал 50 на 50. Исторически так сложилось, что победитель Лиги чемпионов не может защитить свой титул».



Карло Анчелотти: «Матчи против «Реала» всегда особенные для меня. Возвращение в Мадрид будет очень эмоциональным. Все команды, играющие в этом четвертьфинале хорошо известны. Никаких секретов нет. У «Реала» фантастическая команда, фантастические игроки и фантастический тренер. Это будут сложные матчи, но мы уверены в своих силах. Думаю, у нас есть возможности для выхода в полуфинал. Детали могут сыграть решающую роль».



Филипп Лам: «Это интересный жребий, настоящая классика мирового футбола. У нас с «Реалом» было много интересных противостояний, как дома, так и в Мадриде. Приятно будет снова сыграть на «Сантьяго Бернабеу. На этом стадионе великолепная атмосфера. То, что мы проведем первый матч дома, не играет большого значения. Гол на выезде может многое изменить. Мы должны добыть в Мюнхене хороший результат. У нас сильная команда, мы сможем забить и на выезде».



Мануэль Нойер: «Игры против «Реала» всегда особенные. Думаю, каждый игрок с радостью ждет этой встречи. Атмосфера Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» это что-то невероятное. Нам достался очень сильный и интересный соперник, но, думаю, что «Реал» со своей стороны тоже не хотел в соперники «Баварию». Наш тренер лучше всех знает «Реал Мадрид». Это будут две игры на равных, дуэль с шансами 50/50, все решат нюансы.



Хаби Алонсо: «Вау! Это будет невероятный четвертьфинал между двумя клубами с богатой историей. Возможно, это самый трудный жребий, который мог нам выпасть, но не стоит забывать, что в четвертьфинале все соперники очень сильные. Для меня это, конечно, особенный матч. Я рад, что снова смогу сыграть в Мадриде, но при этом я отдаю себе отчет в том, что играть на «Бернабеу» всегда сложно. Сначала нас ждет домашний матч, в котором мы покажем лучшее, на что способны при поддержке родных трибун. Мы знаем «Реал» и будем готовы к этому противостоянию».



Тьяго: «Мы сыграем против действующего обладателя титула, против одной из лучших команд Европы. Это определенно будут два очень интересных матча. И мы с радостью ждем их. Четвертьфинал Лиги чемпионов это всегда нечто особенное. То, что мы сначала играем дома, не имеет значения. Мы должны хорошо подготовиться».



Давид Алаба: «Это будет превосходный четвертьфинал. «Реал» - команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть в свою игру. Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды это особенный случай».



Жером Боатенг: «Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом. Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше. Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом, шансы 50/50».



Томас Мюлер: «Это топовый соперник. Всегда, когда нам удавалось проходить «Реал», мы потом проходили очень далеко».



Эмилио Бутрагеньо («Реал» Мадрид): «Снова «Бавария» Мюнхен. Это один из самых сложных жребиев, что мог выпасть нам. У них отличная команда. Мы хорошо знакомы с ней и с Карло. «Бавария» располагает игроками топ-уровня на каждой позиции. У них большой опыт. Мы понимаем, что будет тяжело».