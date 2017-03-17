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Дуглас Коста из-за травмы пропустит матчи Баварии и сборной Бразилии

Бразильский хавбек выбыл на несколько дней

  • 17.03.2017 21:55
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Из-за травмы левого колена Дуглас Коста пропустил сегодняшнюю тренировку. В соответствии с этим вингер не будет внесен в заявку на воскресный матч с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Впоследствии 26-летний игрок по той же причине пропустит обе игры сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира. В предстоящие дни он будет находиться под наблюдением работников медицинского центра на Зэбенерштрассе.

Наравне с Костой матч в Гладбахе пропустит и Артуро Видаль. В прошлые выходные в игре против «Айнтрахта» Франкфурта чилиец получил пятую желтую карточку и теперь вынужден смотреть матч с трибун. Не считая этих двух южноамериканцев, в воскресенье (17:30 по местному времени) Карло Анчелотти может рассчитывать на весь свой состав.

Источник — ФК Бавария

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