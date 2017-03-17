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ФИФА приостановила членство Федерации футбола Мали

Правительство страны вмешалось в деятельность футбольной организации

  • 17.03.2017 21:42
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Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Федерации футбола Мали (FEMAFOOT) из-за вмешательства властей страны в деятельность местной федерации, сообщает официальный сайт ФИФА.

«Решение ФИФА было вызвано тем, что министр спорта Мали Хуссейни Амион Гвиндо распустил исполнительный комитет FEMAFOOT и назначил временный комитет для управления федерацией и содействия избранию нового исполнительного комитета в течение 12 месяцев, несмотря на разъяснение ФИФА, что FEMAFOOT обязана управлять своими делами самостоятельно и без какого-либо влияния третьих сторон», — говорится в заявлении бюро совета ФИФА.

Членство FEMAFOOT в ФИФА будет восстановлено после отмены указов правительства и возвращения на свои посты прежних членов исполкома FEMAFOOT.

Источник — Р-Спорт

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