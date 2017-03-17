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Днепр — Карпаты — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Днепр» — «Карпаты»

  • 17.03.2017 21:37
  • 215 просмотров
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Карпаты» зрители не увидели забитых мячей:

Источник — Sport.ua

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