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Динамо Киев — Черноморец — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Динамо Киев» — «Черноморец»

  • 17.03.2017 21:34
  • 1031 просмотров
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

В поединке 22-го тура чемпионата Украины «Динамо Киев» — «Черноморец» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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