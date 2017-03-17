Никита КАМЕНЮКА: «С радостью бы уже занимался в основной группе»

Фланговый защитник луганчан в комментарии «Футбол 24» рассказал, что продолжает заниматься по индивидуальной программе и пока не может назвать ориентировочную дату своего возвращения на футбольное поле:
— Уже третий месяц занимаюсь по индивидуальной программе. С радостью бы уже занимался в основной группе с другими футболистами, но пока еще не могу. Как только мое физическое состояние позволит мне тренироваться с первой командой, то сразу начну заниматься. Что-то прогнозировать и загадывать я не буду. Моя цель — продолжать восстановление и вернуться на футбольное поле, как только это будет возможно, — сказал Каменюка.
Напомним, что травмировался Никита Каменюка конце прошлого года. В декабре прошлого года футболист был прооперирован.
Источник — Футбол 24
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