Никита КАМЕНЮКА: «С радостью бы уже занимался в основной группе»

Кроты очки потеряли, теперь ихних ватных болельщиков на ветке Динамо не будет. Всех с заслуженой ...

Jekavayp где ты? Набухался от радости троль? Борьба за чемпионство обостряется!

А где поздоровлення з долгожданной победой болел кыян!?? Ох, некрасиво, болела епт то фейковые по...