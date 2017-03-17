Анжи с Будковским мнимально обыграл Оренбург

«Анжи» – «Оренбург» - 1:0
Гол: 1:0 – 79 Прудников.
«Анжи» – Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Гулиев, Эззатоллахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Будковский, Кацаев, Асильдаров (Прудников, 61).
«Оренбург» – Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов (Саная, 88), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Георгиев, Воробьев (Драгун, 72), Григорьев, Дюриш.
Предупреждения: Асильдаров (12), Сиваков (49), Прудников (80).
Источник — Sport.ua
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