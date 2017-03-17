Антон КАНИБОЛОЦКИЙ: «При заполненных трибунах легче играть»

Перед матчем с «Олимпиком» в Fan Shop на ОСК «Металлист» состоялась автограф-сессия Антона Каниболоцкого.



Еще до приезда вратаря «горняков» у входа в клубный магазин выстроилась огромная очередь желающих сделать селфи с Антоном. Болельщики встретили игрока аплодисментами, а голкипер «Шахтера» в течение часа раздал сотни автографов.



– Конечно, для футболистов и наших болельщиков такие встречи – это большая радость, – говорит Антон Каниболоцкий. – Фаны могут с нами пообщаться, сфотографироваться, а команда чувствует поддержку, которая так необходима сейчас. Хочется, чтобы наши матчи всегда посещало много людей. Когда трибуны заполнены, намного легче играть. Хочу сказать большое спасибо харьковским болельщикам за то, что они всегда приходят поддержать нас.