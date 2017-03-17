Матч чести для Валенсии, Севилья борется за бронзу

28-й тур Примеры порадует обилием интереснейших матчей, среди которых противостояние мадридского «Реала» и баскского «Атлетика». Встречи этих команд принято называть «эль класико», так как ни один из этих коллективов еще не вылетал из Ла Лиги.
По интриге этот «эль класико» уступает «тому самому», зато накал страстей на «Сан Мамесе», когда туда приезжает «Реал», ничуть не меньший, чем на «Камп Ноу» в приезд того же «Реала».
На своем поле баски играют очень хорошо, а мотивация в матчах против мадридского «Реала» у «Атлетика» просто запредельная. К тому же, «Атлетик» уже 13 матчей подряд непобедим на своем поле – их лучший домашний результат с 1992, когда им удалось достигнуть отметки в 14 матчей.
Но и «Реал» Мадрид не едет в Страну Басков подарить зачетные пункты сопернику. Мадридцы растеряли уже достаточно зачетных пунктов, так что еще одна потеря очков может закончится тем, что «Барселона» опередит «Реал» в турнирной таблице.
В матче первого круга «Реал» с большим трудом добыл домашнюю победу над «Атлетиком» -- как будет в 28-м туре, узнаем в эту субботу, в 17:15.
«Атлетик» Б - «Реал» Мадрид
Продолжит программу тура яркое противостояние мадридского «Атлетико» и андалусийской «Севильи». И несмотря на то, что «Атлетико» стоит на ступень ниже в турнирной таблице, думается, что именно «матрасники» выглядят фаворитами в этом матче. «Севилье» предстоит отойти от случившегося в матче Лиги чемпионов против «Лестера», где в драматическом противостояние победили англичане, оставив «Севилью» за бортом самого престижного турнира Европы.
Помимо этого у «Севильи» под вопросом участие целого ряда футболистов, среди них: Тремулина, Луна, Рами, Корреа, Солис и Пареха.
«Атлетико» на неделе расписал безголевую ничью с «Байером» и отправился дальше – в следующий этап Лиги чемпионов.
Именно учитывая психологические факторы, а также ситуацию с травмами, фаворитом в матче можно считать «Атлетико». Оправдают ли мадридцы ожидания – узнаем в воскресенье, в 17:15.
В любой другой ситуации матч «Сельты» и «Депортиво» (даже несмотря на статус дерби) едва ли привлек особое внимание и пробудил горячий интерес. Но мало того, что слово «Сельта» болезненным эхом отзывается в сердцах украинских болельщиков из-за своих выступлений в Лиге Европы, так еще и «Депортиво» наделал шума в прошлом туре, заставляя грустить поклонников «Барселоны».
«Сельта» не щадит славян, вывалив за борт Лиги Европы украинский «Шахтер» и российский «Краснодар». Правда, себя «Сельта» тоже не щадит. То ли галисийцы оставляют слишком много сил в матчах ЛЕ, то ли не по зубам «Сельте» два турнира одновременно… Но факт остается фактом – подопечные Бериццо уже перешагнули рубикон Ла Лиги. А именно – опустились во вторую десятку турнирной таблицы. В последних четырех матчах Примеры «Сельта» не выиграла ни разу. И если им не удастся победить в матче против «Депортиво», то тогда галисийцы выдадут худшую серию в этом сезоне.
Однако шансы в этом матче у «Сельты» достаточно высокие. Несмотря на то, что «Депортиво» в прошлом туре обыграл «Барселону» - это все еще «Депортиво»… «Барселона» была опьянена победой в Париже, а матч против «Депора» играла в футбольное похмелье. Команда из Ла-Коруньи все еще остается претендентом на вылет, занимая 15-е место турнирной таблицы Примеры.
За галисийским дерби следите в воскресенье, в 19:30.
Закроет программу 28-го тура Примеры, пожалуй, центральное противостояние испанского уик-энда – «Барселона» на своем поле примет «Валенсию». И пусть между «Барселоной» и «Валенсией» - турнирная пропасть, есть вероятность, что матч будет интересным.
В игре первого круга на «Месталье» валенсийский коллектив дал бой «Барселоне» и чуть не забрал очки и подопечных Энрике. «Xoricada» - это слово большими красными буквами красовалось на обложке валенсийской газеты «Super Deporte» после матча 9-го тура. С валенсийского сленга это переводится, как «мы ограблены» – ограблены, по всему видно, арбитром матча. Рефери встречи «Валенсия» - «Барселона» действительно допустил несколько серьезных ошибок и, что примечательно, – в пользу «Барселоны».
Поведение испанских рефери предсказать еще сложнее, чем результат любого матча, но остается лишь надеяться, что в этот раз мы увидим футбол и борьбу, а не словесные перепалки с арбитрами.
Без Морено, Нани и Мины предстоит играть «Валенсии». Но не это главная проблема валенсийского коллектива в этом сезоне. Если потеря Нани – значима, но не катастрофична, то потеря мотивации – это куда более серьезно. Даже в самой Валенсии болельщики не верят в возможную победу их команды над «Барселоной». Аргументируя это риторическим вопросом: «А зачем?». Действительно, «Валенсия» уже точно не попадет в зону еврокубков в этом сезоне, вряд ли валенсийцы вылетят в Сегунду (пока живы и здоровы «Осасуна» и «Спортинг», а, может, и «Гранада», остальные команды Примеры могут не переживать о возможном понижении в классе). Но ведь есть что-то большее, чем игра на результат. Это игра за честь своего клуба. Насколько футболистам «Валенсии» она важна – узнаем в воскресенье, в 21:45.
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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