Матч чести для Валенсии, Севилья борется за бронзу

28-й тур Примеры порадует обилием интереснейших матчей, среди которых противостояние мадридского «Реала» и баскского «Атлетика». Встречи этих команд принято называть «эль класико», так как ни один из этих коллективов еще не вылетал из Ла Лиги.

По интриге этот «эль класико» уступает «тому самому», зато накал страстей на «Сан Мамесе», когда туда приезжает «Реал», ничуть не меньший, чем на «Камп Ноу» в приезд того же «Реала».

На своем поле баски играют очень хорошо, а мотивация в матчах против мадридского «Реала» у «Атлетика» просто запредельная. К тому же, «Атлетик» уже 13 матчей подряд непобедим на своем поле – их лучший домашний результат с 1992, когда им удалось достигнуть отметки в 14 матчей.

Но и «Реал» Мадрид не едет в Страну Басков подарить зачетные пункты сопернику. Мадридцы растеряли уже достаточно зачетных пунктов, так что еще одна потеря очков может закончится тем, что «Барселона» опередит «Реал» в турнирной таблице.

В матче первого круга «Реал» с большим трудом добыл домашнюю победу над «Атлетиком» -- как будет в 28-м туре, узнаем в эту субботу, в 17:15.

«Атлетик» Б - «Реал» Мадрид

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 4.74 Х - 4.13 П2 - 1.71

Стадион: «Сан Мамес»

Трансляция: Футбол 1