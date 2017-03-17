Олимпик второй раз в сезоне отбирает очки у Шахтера

Никакого ураганного начала от двух донецких команд, над которыми не довлела задача обязательной победы, никто не ждал и не получил. «Шахтер», понятное дело, больше владел мячом, но работал в начале игры в среднем темпе и вдали от штрафной «Олимпика». Гости оборонялись всем составом, но старались глубокого не садиться, да и хозяева такого давления не создавали.

На 6-й минуте у ворот «олимпийцев» впервые было по-настоящему жарко. Исмаили ворвался по своему левому флангу после разумной передачи партнера и прострелил, вот только перспективная передача адресата так и не нашла, ситуация даже ударом не завершилась.

«Шахтеры» предсказуемо доминировали, «олимпийцы» вынужденно играли от обороны, лишь иногда с мыслями о контратаке. Ничего удивительного в таком распределении ролей не было. На 13-й минуте судейская бригада после углового не увидела офсайда у Матяжа (довольно спорный момент), так что Эмерсон получил возможность пробить из центра штрафной, а свои ворота спас подстраховавший голкипера Кривцов. На вот такие шансы, думается, гости и рассчитывали изначально.

На острейший момент у своих ворот «горняки» отреагировали увеличением темпа, и вот уже после прострела Срна центральным защитникам «Олимпика» приходится самоотверженно играть на вынос. На 18-й минуте Махарадзе с большим трудом справился с ударом Лещука, а со второй попытки аргентинец пробил мимо.

На 22-й минуте после второго углового соперника лидер УПЛ за счет природной скорости Тайсона разогнал контратаку. У Бернарда было несколько вариантов (три партнера), а он принял половинчатое решение – сильный удар или, если хотите, прострел на дальнюю штангу, где как раз никого не было. Не забиваешь ты… На 24-й минуте счет стал 0:1. Пятов при розыгрыше мяча отдал пас между партнерами, и три «олимпийца» разыграли комбинацию в два паса. Подытожить усилия Цымбалюка и Матяжа оказавшемуся на позиции нападающего Поступаленко было нетрудно.

Несколько минут «горняки» напоминали растерявшегося на экзамене студента, молча «наматывал круги» Паулу Фонсека. На 28-й минуте Лещук снова оказался на неплохой позиции, и опять пробил вдаль от створа ворот. «Олимпийцы» уже стали тянуть время, тем самым не позволяя фавору набрать обороты. Вот только одним порядком, что называется, сыт не будешь.

Полный контроль над мячом ни к чему хорошему для «оранжево-черных» долгое время не приводил. Это не касается заключительной пятиминутки тайма. На 42-й и 45-й минутах Лещук снова и снова с нескольких метров не попал в ворота, после удара Тайсона мяч на себя приняла штангу. Наконец Бланко-Лещук отличился после навеса Исмаили. Аргентинец забил скорее затылком – 1:1 на второй компенсированной минуте.

В начале второго тайма никто форсаж включать не стал. Стартовые минуты прошли по лекалам первого тайма: «Шахтер» без неуемного рвения атакует, «Олимпик» всем составом разрушает на своей территории. Предсказуемо? Вполне.

Паулу Фонсека с заменами не торопился, хотя Феррейру отправил разминаться уже на пятой минуте второго тайма. Свежий нападающий – это хорошо, но в середине второго тайма были проблемы с преодолением середины поля. Самым активным и мобильным смотрелся Степаненко, но его забеги на полполя обычно завершались пасом ближнему, и на этом атака теряла ритм и захлебывалась. Безусловно, в таком футболе была заслуга «олимпийцев».

Инициатором увеличения темпа выступил «Шахтер», в составе которого один за другим на поле вышли Феррейра и Коваленко. Однако «Олимпик» это заманчивое для зрителей предложение поддержал (пусть и за счет отдельных скоростных футболистов).

На 75-й минуте Марлос одной передачей разрезал оборону соперника и вывел на убойную позицию Бернарда. Бразилец пробил слета, но Махарадзе ногой отвел реальную угрозу. Сейчас появилось внутреннее ощущение, что «Шахтер» всем авторитетом пошел вперед за победой. В эндшпиле Махарадзе регулярно оказывался в эпицентре событий, тот парируя дальний удар Марлоса, то «выстрел» Феррейры. Это был настоящий штурм. Арбитр компенсировал четыре минуты, затем еще две. «Шахтер» желаемого результата так и не добился – «Олимпик» таки отбился.

Сергей СЕМЕНОВ



«Шахтер» (Донецк) - «Олимпик» (Донецк) - 1:1 (1:1)

Густаво Бланко-Лещук, 45+2 - Антон Поступаленко, 24

«Шахтер»: Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Сергей Кривцов, Бернард (Алан Патрик, '83), Максим Малышев (Виктор Коваленко, '71), Дарио Срна, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Густаво Бланко-Лещук (Факундо Феррейра, '66)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Виталий Гошкодеря, Виталий Гемега (Виталий Федорив, '46), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Иван Матяж (Владислав Хомутов, '88), Антон Поступаленко (Иван Брикнер, '35), Сергей Шестаков, Ярослав Олийнык

Бернард, 36. Ромеро Марлос, 90+5. - Антон Поступаленко, 20. Иван Матяж, 62. Виталий Федорив, 90+5.



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)



Удары (в створ): 17 (6) - 4 (3)

Угловые: 5 - 3

Оффсайды: 1 - 1



ШАХТЕР - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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