Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент Теодорчика: «По Лукашу нет предложений, он останется в Брюсселе»

Марцин Кубацки рассказал о переговорах по новому контракту с «Андерлехтом»

  • 17.03.2017 18:34
  • 771 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Футбольный агент Марцин Кубацки, который представляет интересы Лукаша Теодорчика, рассказал переговорах по контракту с бельгийским «Андерлехтом».

«Переговоры идут. Вероятнее всего, договоримся в течение нескольких дней. Мы на правильном пути. Даже если не удастся договориться с бельгийцами, Лукаш не будет играть за «Динамо». Украинский клуб продаст его в другую команду.

Теодорчик хочет самую высокую зарплату в клубе? Я не буду говорить о деталях контракта. Скажу только, что, вероятнее всего, он будет подписан на три или четыре года. Ведем переговоры об условиях, и я сконцентрирован только на этом. Мне все равно, сколько зарабатывают другие игроки команды.

Если кто-то хочет Лукаша, то это должен быть клуб с бюджетом больше, чем у «Андерлехта», который сможет позволить себе контракт нападающего. На данный момент нет конкретных предложений, так что очень вероятно, что Лукаш останется в «Андерлехте» на следующий сезон», – сказал Кубацки.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 17.03.2017 18:52
    0
    Тео сбежал из Киева, чтоб играть, но в зарплате потерял. Когда получилось стать игроком основы Андерлехта, вспомнил, какая зарплата была в Киеве. Но на двух стульях, как известно, трудно усидеть. Разве что перейдет в клуб из последней 10-ки АПЛ, где можно будет и играть, и зарплату получать, как в Киеве.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.