Агент Теодорчика: «По Лукашу нет предложений, он останется в Брюсселе»

Футбольный агент Марцин Кубацки, который представляет интересы Лукаша Теодорчика, рассказал переговорах по контракту с бельгийским «Андерлехтом».

«Переговоры идут. Вероятнее всего, договоримся в течение нескольких дней. Мы на правильном пути. Даже если не удастся договориться с бельгийцами, Лукаш не будет играть за «Динамо». Украинский клуб продаст его в другую команду.

Теодорчик хочет самую высокую зарплату в клубе? Я не буду говорить о деталях контракта. Скажу только, что, вероятнее всего, он будет подписан на три или четыре года. Ведем переговоры об условиях, и я сконцентрирован только на этом. Мне все равно, сколько зарабатывают другие игроки команды.

Если кто-то хочет Лукаша, то это должен быть клуб с бюджетом больше, чем у «Андерлехта», который сможет позволить себе контракт нападающего. На данный момент нет конкретных предложений, так что очень вероятно, что Лукаш останется в «Андерлехте» на следующий сезон», – сказал Кубацки.