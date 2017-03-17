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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко и Рауль не любят Хачериди»

Специалист считает, что 29-летний защитник «Динамо» является одним из лучших на своей позиции

  • 17.03.2017 18:14
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал мнение о защитниках сборной Украины.

- Что вы скажете по поводу левого защитника сборной Украины? Сейчас много дискуссий ведется по поводу того, кто на этой позиции будет играть…
- Я думаю, во-первых, надо найти Макаренко. Считаю, он посерьезнее Соболя. Из него сделали просто хорошего футболиста. Но я думаю, что Макаренко посерьезнее будет.

- А что скажете по поводу Матвиенко? Виктор Вацко так хвалил его…
- Он пока просто еще молодой и перепуганный. Он талантливый парень. Я бы и его попробовал. Просто в матче против Хорватии надо будет отбирать, так что все, кто это умеет, нужны Шевченко. Я бы об этом думал. Потому что с хорватами будет реально трудно. Как сыграют? Я не знаю. Могут и очки отобрать, могут выиграть, могут проиграть, это не ко мне вопрос.

Матвиенко, конечно, надо брать. У нас, оказывается, в стране нет левых защитников. А еще, например, в «Динамо» не нужен Хачериди. А это, на всякий случай, один из лучших защитников в нашей стране, если не лучший. Шевченко не очень его любит, Рауль – тоже. Потому он и не вызывается.

Источник — ТК Футбол

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