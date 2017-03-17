U-21: Сталь обыграла Александрию

Сьогодні в с.Лютіж, що під Києвом, на стадіоні «Діназ» молодіжна команда «Олександрії» провела заключний матч першого етапу чемпіонату України з футболу серед команд U-21. Суперником олександрійців була кам’янська «Сталь». До звітного поєдинку «трьохкольорові» посідали 10-ту сходинку в турнірній таблиці з 20 набраними очками, а сталевари – на рядок вище з 21 заліковим балом. Нагадаємо, що в матчі першого кола перемогу з рахунком 1:0 святкували футболісти з Олександрії. Автором переможного голу був Володимир Ніколаєв.

В першому таймі гра пройшла в рівній боротьбі, обидві команди надійно грали в захисті, та чекали своїх можливостей провести швидкі контратаки, але відзначитися у воротах суперника їм не вдалося. Другий тайм активніше розпочали господарі поля. Їх активність принесла бажаний результат. На 54-й хвилині сталевари вийшли вперед. А на 70-й хвилині футболістам «Сталі» вдалося подвоїти перевагу власної команди. «Олександрія» не відсиджувалася в обороні і не опускала руки, але намагання «городян» скоротити відставання в рахунку не принесли бажаного результату.

«Сталь» Кам’янське (U-21) – ФК «Олександрія» (U-21) – 2:0 (0:0)