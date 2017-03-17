Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

U-21: Сталь обыграла Александрию

Каменчане взяли реванш за поражение в первом круге

  • 17.03.2017 18:02
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

Сьогодні в с.Лютіж, що під Києвом, на стадіоні «Діназ» молодіжна команда «Олександрії» провела заключний матч першого етапу чемпіонату України з футболу серед команд U-21. Суперником олександрійців була кам’янська «Сталь». До звітного поєдинку «трьохкольорові» посідали 10-ту сходинку в турнірній таблиці з 20 набраними очками, а сталевари – на рядок вище з 21 заліковим балом. Нагадаємо, що в матчі першого кола перемогу з рахунком 1:0 святкували футболісти з Олександрії. Автором переможного голу був Володимир Ніколаєв. 

В першому таймі гра пройшла в рівній боротьбі, обидві команди надійно грали в захисті, та чекали своїх можливостей провести швидкі контратаки, але відзначитися у воротах суперника їм не вдалося. Другий тайм активніше розпочали господарі поля. Їх активність принесла бажаний результат. На 54-й хвилині сталевари вийшли вперед. А на 70-й хвилині футболістам «Сталі» вдалося подвоїти перевагу власної команди.  «Олександрія» не відсиджувалася в обороні і не опускала руки, але намагання «городян» скоротити відставання в рахунку не принесли бажаного результату.

«Сталь» Кам’янське (U-21) – ФК «Олександрія» (U-21) – 2:0 (0:0)

Источник — ФК Александрия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.