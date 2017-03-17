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Едем на ЛЧ! Боруссия - Монако, Бавария - Реал! Все в одном туре!

Sport.ua организовывает фан-тур на два суперматча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2017 18:07
  • 176 просмотров
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http://airroof.ru
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Всего несколько часов прошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а Sport.ua и клуб-любителей путешествий приготовил для вас новый крутой тур на два (!) матча с участием суперклубов Европы.

Приглашаем посетить игры «Боруссия» - «Монако» и «Бавария» - «Реал»!

Программа тура:

10 апреля, в понедельник, отправляемся из Киева в Западную Германию, а именно в Дюссельдорф, столицу федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Город известен своей архитектурой и телевышкой, на которую мы непременно поднимемся, если позволит погода.

А можно и в Кельн наведаться. Всего полчаса езды на электричке. В общем, чего пожелает душа, любой каприз.

Заночуем мы в Дортмунде.

Уже во вторник, 11 апреля, нас ждет первый матч-дей! «Боруссия» - «Монако»! Шикарный матч на переполненном стадионе. В принципе, местный стадион – единственная ярка достопримечательность Дортмунда.

После матча ночуем в Дортмунде, а утром 12 апреля мчим по шикарным автобанам в Мюнхен! Там у нас второй матч-дей – «Бавария» - «Реал». Не матч, а сказка!

Не забудем заглянуть и в местные пивоварни. Будет чем заняться.

Уже после двух матчей, 13 апреля отсыпаемся в Мюнхене и отправляемся гулять по городу. Непременно советуем музей БМВ! Впечатлит даже не автолюбителей.

Мюнхен хорош по-своему и совсем не похож на обыденную Европу.

14 апреля отправляемся в Украину. Прямой рейс – Мюнхен – Киев доставит нас домой.

Стоимость тура: 630* евро
* - цена может менять в зависимости от стоимости авиабилетов
В стоимость включено: авиаперелеты Киев – Дюссельдорф, Мюнхен – Киев, проживание в отелях (не ниже 3 звезд, двухместное размещение), аренда авто, сопровождение организатора.

Дополнительно оплачивается: входные билеты на футбол (от 150 евро за матч), питание, транспортные расходы по городу, трансферы из/в аэропорт, входные билеты в музеи.

Для поездки необходима действующая виза Шенген!

Запись на тур и дополнительная информация: info@sport.ua  

Источник — Travelmaker

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