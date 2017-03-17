ЗИДАН: «Смешно, когда говорят о нагретых шарах во время жеребьевки»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1\4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой мадридскому клубу предстоит встреча с «Баварией».
«Я смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах. С «Баварией» не будет легких матчей, потому что это очень хороший и сильный соперник. Хотя я и не разговаривал с Анчелотти, я не думаю, что они нас боятся. То же самое касается нас. Несомненно, это будет очень хороший футбол.
Я многому научился у Карло, он хороший человек, мы все знаем, что он сделал в «Реале». Думаю, шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50. Мы хорошо знаем друг друга, но в таких играх все может произойти», — сказал Зидан.
Источник — Marca
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