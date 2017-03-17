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ЗИДАН: «Смешно, когда говорят о нагретых шарах во время жеребьевки»

Главный тренер «Реала» – о предстоящей встрече с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ

  • 17.03.2017 17:46
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Метки
ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1\4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой мадридскому клубу предстоит встреча с «Баварией».

«Я смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах. С «Баварией» не будет легких матчей, потому что это очень хороший и сильный соперник. Хотя я и не разговаривал с Анчелотти, я не думаю, что они нас боятся. То же самое касается нас. Несомненно, это будет очень хороший футбол.

Я многому научился у Карло, он хороший человек, мы все знаем, что он сделал в «Реале». Думаю, шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50. Мы хорошо знаем друг друга, но в таких играх все может произойти», — сказал Зидан.

Источник — Marca

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