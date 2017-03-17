Московское дерби и вояж ЦСКА в Грозный

Московское дерби

Во втором домашнем матче подряд «Локомотив» сыграет с командой из ТОП-4 турнирной таблицы. Но если в предыдущей встрече команде Юрия Семина противостоял главный фаворит в борьбе за четвертое место «Краснодар», то в предстоящей встрече «железнодорожникам» предстоит сразиться с главными фаворитом чемпионской гонки и сильнейшей на сегодня командой России «Спартаком».

«Локо» начал весеннюю часть сезона с убедительной победы над «Крыльями Советов». Но уже в следующем матче московская команда уступила в родных стенах «Краснодару» и упустила прекрасную возможность подобраться вплотную к еврокубковой зоне. Подопечные Юрия Семина провели два разных по качеству тайма: хороший – первый, и провальный – второй.

В поединке с «быками» «Локомотиву» не хватало на острие атаки Ари, сильно начавшего свою карьеру в Москве. Но уже в предстоящем московском дерби бразилец вернется в стартовый состав и для «железнодорожников», безусловно, это усиление. Также я уверен, что Юрий Семин сделал правильные выводы с поражения от «Краснодара» и в игре со «Спартаком» мы увидим другой «Локо»: куда более сильный и организованный.

Победа над «Анжи» позволила команде Массимо Карреры увеличить отрыв от ближайших преследователей на восемь очков. Учитывая, что до конца сезона еще целых 11 туров, это вовсе не то преимущество, которое могло бы расслабить «красно-белых» и чувствовать себя спокойно. К тому же, «Спартаку» еще предстоят встречи с ЦСКА и «Зенитом», а также с другими крепкими командами. Так что отдавать московской команде чемпионство еще слишком рано.

Для кого дерби будет особенным, так это для Александра Самедова, на протяжении четырех лет выступавшего за «Локомотив». К слову, 32-летний вингер «Спартака» успешно вернулся в родной клуб, отличившись победным голом в поединке с «Анжи».

В первом круге, напомню, «Спартак» минимально одолел «Локомотив» благодаря единственному голу Ивелина Попова.

«Локомотив» - «Спартак»

18 марта, 15:30. Москва, «Локомотив»

Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.72 Х - 3.14 П2 - 2.75

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме – Пейчинович, Чорлука, Кверквелия – Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, В. Денисов – Миранчук – Ари

«Спартак»: Ребров – Маурисио, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Зобнин – Самедов, Попов, Промес – Зе Луиш

Не сыграют: Фарфан (травма) – Адриано, Глушаков (под вопросом)

Первое испытание Семака

Первое серьезное испытание ожидает «Уфу» под руководством Сергея Семака. Уфимцам предстоит выездная встреча с «Краснодаром», уступившем дома всего однажды в этом сезоне в Премьер-лиге. Команда Сергея Семака всего очко проигрывает четвертому еврокубковому месту, которое как раз занимают «быки». Насколько готова «Уфа», и готова ли вообще конкурировать с сильными командами за место в Лиге Европы покажут весенние матчи башкиров, в том числе и предстоящий с «Краснодаром».

Команда Игоря Шалимова, вылетев из Лиги Европы, теперь сконцентрирует все свое внимание на чемпионате, где «быки» потенциально могут замахнуться даже на призовые места. Отставание от второго и третьего места составляет всего четыре очка дефицита. При этом у «Краснодара» впереди еще домашняя встреча с одним из главных конкурентов за медали ЦСКА. Многое будет зависеть от стабильности краснодарской команды и от того, будет ли в строю в важнейших поединках весны лучший бомбардир клуба Федор Смолов, продолжающий восстанавливаться после травмы.

«Краснодар» - «Уфа»

19 марта, 15:30. Краснодар, «Краснодар»

Арбитр: Кирилл Левников

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.66 Х - 3.67 П2 - 5.72

Ориентировочные составы:

«Краснодар»: Крицюк – Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес – Газинский, Шишкин, Жигулев – М. Перейра, Классон, Вандерсон

«Уфа»: Беленов – Живоглядов, Пуцко, Аликин – Сухов, Засеев, Карп, Пауревич, Стоцкий – Игбун, Кротов

Не сыграют: Смолов (травма) – Тумасян, Абдулавов (оба травмированы)

Грозненское испытание для «армейцев»

Крайне непростой поединок в Грозном ожидает ЦСКА. Хоть «Терек» и начал вторую часть сезона не лучшим образом (поражение и ничья в двух матчах, при этом без забитых мячей), команда Рашида Рахимова остается боеспособным коллективом, способным отобрать очки у любого соперника. Особенно опасен «Терек», ведущий борьбу за еврокубки, дома, где в нынешнем сезоне уже успел одолеть «Зенит» и «Краснодар».

Уверенно обыграв «Томь», ЦСКА не без помощи «Зенита», проигравшему в минувшем туре «Амкару», догнал по набранным очкам питерскую команду. Впрочем, отставание от «Спартака», как и прежде – восемь очков. Не буду говорить, что шансов на чемпионство у «армейцев» нет, все-таки до конца чемпионата еще 11 туров, но теперь далеко не все от самого ЦСКА зависит. Тем более у команды Виктора Гончаренко непростой сейчас календарь (вплоть до конца апреля) и до встречи со «Спартаком», которая состоится 29 апреля, «красно-синие» могут потерять еще несколько важных очков.

«Терек» - ЦСКА

19 марта, 15:30. Грозный, «Ахмат-Арена»

Арбитр: Сергей Иванов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.09 Х - 2.98 П2 - 2.56

Ориентировочные составы:

«Терек»: Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Оздоев, Дьомбер – Роши, Кузяев, Бериша – Балай

ЦСКА: Акинфеев – Васин, Игнашевич, А. Березуцкий – Вернблум – Фернандес, Головин, Дзагоев, Тошич – Ионов, Витиньо

Не сыграет: Еременко (дисквалификация)

Все матчи 20-го тура: