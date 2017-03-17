Рикарду Куарежма - игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии официального сайта УЕФА.
Португалец отметился голевой передачей в ответном матче 1/8 финала ЛЕ против «Олимпиакоса» (4:1).
Второе место в опросе досталось нападающему «Аякса» Касперу Дольбергу, третьим стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.
Источник — УЕФА
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