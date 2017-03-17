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Рикарду Куарежма - игрок недели в Лиге Европы

Португальский хавбек «Бешикташа» набрал более половины голосов

  • 17.03.2017 17:05
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УЕФА. Рикарду Куарежма
© УЕФА. Рикарду Куарежма

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии официального сайта УЕФА.

Португалец отметился голевой передачей в ответном матче 1/8 финала ЛЕ против «Олимпиакоса» (4:1).

Второе место в опросе досталось нападающему «Аякса» Касперу Дольбергу, третьим стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

Источник — УЕФА

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