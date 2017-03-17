Рикарду Куарежма - игрок недели в Лиге Европы

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ТИМОЩУК: «Провел первую тренировку с Зенитом, испытывал волнение» 18:12 — papaute Молодца Толик!!! Не принимай близко что пишут убогие. Собираемся 05.05. посетить матч в Крыльями.... 18:00 — Макс Руденко Чем больше комментариев будет, тем чаще о нем будут писать, ну по факту, такие же "журналист...