Каспер Шмейхель стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Холменколлен-2017. Мари Лаукканен выиграла спринтерскую гонку 16:46 — Денис Слюсарчук Джима 28 місце чистим ходом...це не норм. 16:46 — SamojlovS Еще Абрамова - для сегодняшнего своего уровня - почти нормально, Белкина - и не претендовала ни н...