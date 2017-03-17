Каспер Шмейхель стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА признал вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала против испанской «Севильи» Шмейхель совершил 5 сейвов, отбив при этом пенальти на 80-й минуте поединка. Напомним, что в первом матче он также справился с ударом соперников с одиннадцатиметровой отметки.
Второе место в голосовании занял вратарь «Атлетико» Ян Обланк, третьим стал нападающий «Монако» Килиан Мбаппе.
Источник — УЕФА
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