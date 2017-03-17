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Каспер Шмейхель стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Лестера» совершил пять сейвов и отбил пенальти

  • 17.03.2017 16:40
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УЕФА. Каспер Шмейхель
© УЕФА. Каспер Шмейхель

Официальный сайт УЕФА признал вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала против испанской «Севильи» Шмейхель совершил 5 сейвов, отбив при этом пенальти на 80-й минуте поединка. Напомним, что в первом матче он также справился с ударом соперников с одиннадцатиметровой отметки.

Второе место в голосовании  занял вратарь «Атлетико» Ян Обланк, третьим стал нападающий «Монако» Килиан Мбаппе.

Источник — УЕФА

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