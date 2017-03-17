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Акинфеев, Жирков, Денисов и Глушаков попали в допинг-список Макларена

Допинг-пробы российских футболистов заинтересовали комиссию WADA

  • 17.03.2017 16:13
  • 738 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК ЦСКА Москва. Игорь Акинфеев
© ФК ЦСКА Москва. Игорь Акинфеев

Несколько известных футболистов, представляющих сильнейшие российские клубы, попали в список профессора Ричарда Макларена.

Среди игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали комиссию WADA, оказались 30-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 30-летний полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, 33-летний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков и 32-летний полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

Источник в РУСАДА также подтвердил попадание всех этих футболистов в список канадского профессора Ричарда Макларена.

— Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов, — сообщил источник в РУСАДА. — По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997.

Ранее стало известно, что WADA запросило копии протоколов допинг-проб Александра Кокорина и Романа Широкова.

Источник — Life.ru

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Комментарии
    sasha112006
    online
      sasha112006, 17.03.2017 16:41
    0
    Да это жесть.Дипинг страна ,причем это ж по ходу на государств. уровне крышуется
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 17.03.2017 16:42
    -1
    Допинг*
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    deN.
    online
      deN., 17.03.2017 16:49
    0
    Нафіга воротарю допінг...
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