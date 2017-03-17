Акинфеев, Жирков, Денисов и Глушаков попали в допинг-список Макларена

Несколько известных футболистов, представляющих сильнейшие российские клубы, попали в список профессора Ричарда Макларена.

Среди игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали комиссию WADA, оказались 30-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 30-летний полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, 33-летний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков и 32-летний полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

Источник в РУСАДА также подтвердил попадание всех этих футболистов в список канадского профессора Ричарда Макларена.

— Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов, — сообщил источник в РУСАДА. — По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997.

Ранее стало известно, что WADA запросило копии протоколов допинг-проб Александра Кокорина и Романа Широкова.