Акинфеев, Жирков, Денисов и Глушаков попали в допинг-список Макларена

Несколько известных футболистов, представляющих сильнейшие российские клубы, попали в список профессора Ричарда Макларена.
Среди игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали комиссию WADA, оказались 30-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 30-летний полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, 33-летний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков и 32-летний полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.
Источник в РУСАДА также подтвердил попадание всех этих футболистов в список канадского профессора Ричарда Макларена.
— Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов, — сообщил источник в РУСАДА. — По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997.
Ранее стало известно, что WADA запросило копии протоколов допинг-проб Александра Кокорина и Романа Широкова.
Источник — Life.ru
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