ТИМОЩУК: «Провел первую тренировку с Зенитом, испытывал волнение»

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук дал первое интервью в качестве ассистента Мирчи Луческу в питерском «Зените».
— Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.
— Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?
— Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.
Источник — ФК Зенит
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Но вот точит меня червь сомнений, а правда ли что они с нами воюют, судя по кол-ву украинцев, там работающих.
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