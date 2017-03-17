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ТИМОЩУК: «Провел первую тренировку с Зенитом, испытывал волнение»

Экс-капитан сборной Украины - о первом дне в качестве ассистента главного тренера питерцев

  • 17.03.2017 15:44
  • 847 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук дал первое интервью в качестве ассистента Мирчи Луческу в питерском «Зените».

— Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу. 

— Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?
— Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    petruha0104@gmail.com
      petruha0104@gmail.com, 17.03.2017 15:58
    +16
    Толя, Твоя фамилия не Тимощук а ГАНДОНЩУК!!!!!
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 17.03.2017 15:58
    +10
    Страшны не московские воши, а украинские гниды! - верное изречение. И как эта пустышка могла капитанить в сборной? Холуй и Х@йло из одних букв пишется. Хочется пойти и вымыть руки, будто к грязи прикоснулся.
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    bvb_fan
      bvb_fan, 17.03.2017 16:04
    +8
    Г*андон блеать!!!!
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    Timur27
    Timur27, 17.03.2017 16:13
    +4
    админы, ну хватит мля. тошнит уже от него! теперь все новоти будут про этого зрадныка? гандон!
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    dikiy-yak-vuyko
    online
      dikiy-yak-vuyko, 17.03.2017 16:15
    -1
    ПРИВЕТ ФОМЕНКУ
    Ссылка
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 17.03.2017 16:15
    +3
    Он, наверное, в Зените после тренировки футболки собирает
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    Shiman2020
    online
      Shiman2020, 17.03.2017 16:16
    -6
    Не буду здесь Толяна поливать, т.к. гимно он спивает и спивал дуже гарно.
    Но вот точит меня червь сомнений, а правда ли что они с нами воюют, судя по кол-ву украинцев, там работающих.
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    sergbarsa
    online
      sergbarsa, 17.03.2017 16:19
    +5
    вот такие подобные как Тимощук и наш тренер совок слили специально! с позором нашу сборную на Евро
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    bsdmk
      bsdmk, 17.03.2017 16:35
    +2
    От него уже тошнит!
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    Sabrovski2000
    online
      Sabrovski2000, 17.03.2017 16:43
    -1
    bsdmk, 17.03.2017 16:35
    От него уже тошнит!
    Ну про Зозулю здесь писали не меньше. Но Тимощуком украинский футбол может гордиться, чего не скажешь о крывоногом толстожопым ногомячистом, которого кстати тоже призвали в сборную.
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