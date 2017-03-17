ТИМОЩУК: «Провел первую тренировку с Зенитом, испытывал волнение»

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук дал первое интервью в качестве ассистента Мирчи Луческу в питерском «Зените».

— Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.



— Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?

— Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.