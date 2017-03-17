Мирон МАРКЕВИЧ: «Работа в Динамо? Меня устраивает должность в ФФУ»

Голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував чутки, щодо можливого працевлаштування на посаді головного тренера «Динамо».
«Я не знаю, звідки беруться чутки про мою можливу працю в «Динамо». Я маю роботу у федерації. Вона мені подобається, виконую все так, як можу. Зараз мене все влаштовує.
Чи мріяв я колись про посаду наставника київського «Динамо»? Та не мордуйте мене з тим «Динамо», - сказав Маркевич.
Источник — ПлюсСпорт
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