Мирон МАРКЕВИЧ: «Работа в Динамо? Меня устраивает должность в ФФУ»

Голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував чутки, щодо можливого працевлаштування на посаді головного тренера «Динамо».

«Я не знаю, звідки беруться чутки про мою можливу працю в «Динамо». Я маю роботу у федерації. Вона мені подобається, виконую все так, як можу. Зараз мене все влаштовує.

Чи мріяв я колись про посаду наставника київського «Динамо»? Та не мордуйте мене з тим «Динамо», - сказав Маркевич.