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Хорватия огласила состав на матч с Украиной

Анте Чачич вызвал для подготовки к поединку 23 футболиста

  • 17.03.2017 14:51
  • 510 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Анте Чачич
© ФФУ. Анте Чачич

Наставник сборной Хорватии Анте Чачич вызвал 23 игрока для подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Украины, который состоится 24-го марта.

Вратари: Субашич («Монако»), Калинич («Гент»), Ливакович («Динамо» Загреб).

Защитники: Чорлука («Локомотив»), Вида («Динамо»), Шиме Врсалько («Атлетико), Пиварич, Лешкович (оба – «Динамо» Загреб), Едвай («Байер»), Митрович («Бешикташ»).

Полузащитники: Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Ракитич («Барселона»), Перишич, Брозович («Интер»), Бадель («Фиорентина»), Рог («Наполи»), Брадарич («Риека»).

Нападающие: Манджукич, Пьяца (оба – «Ювентус»), Калинич («Фиорентина»), Крамарич («Хоффенхайм»), Чоп («Спортинг»).

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    deN.
    online
      deN., 17.03.2017 15:13
    0
    По іменам досить сильний склад, хоча захист не виглядає дуже надійним, тому думаю шанси будуть...
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    Ігор Ко
    online
      Ігор Ко, 17.03.2017 15:17
    -1
    Апічатка:
    немає кращого гравця Східної Європи - Даріо Сируна (Шахтар)
    Ганьба!
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