Хорватия огласила состав на матч с Украиной

Наставник сборной Хорватии Анте Чачич вызвал 23 игрока для подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Украины, который состоится 24-го марта.
Вратари: Субашич («Монако»), Калинич («Гент»), Ливакович («Динамо» Загреб).
Защитники: Чорлука («Локомотив»), Вида («Динамо»), Шиме Врсалько («Атлетико), Пиварич, Лешкович (оба – «Динамо» Загреб), Едвай («Байер»), Митрович («Бешикташ»).
Полузащитники: Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Ракитич («Барселона»), Перишич, Брозович («Интер»), Бадель («Фиорентина»), Рог («Наполи»), Брадарич («Риека»).
Нападающие: Манджукич, Пьяца (оба – «Ювентус»), Калинич («Фиорентина»), Крамарич («Хоффенхайм»), Чоп («Спортинг»).
Источник — Федерация футбола Украины
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