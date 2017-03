ЛИНЕКЕР: «Ждем полуфинал, чтобы увидеть матч Лестер - Барселона»

Английский футбольный эксперт Гари Линекер с юмором прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень надеялся, что «Лестеру» попадется «Барселона». Что ж, придется подождать до полуфинала», - написал Линекер в Twitter.

Was really hoping for Leicester to draw Barça. That will have to wait for the Semifinals.