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ЛИНЕКЕР: «Ждем полуфинал, чтобы увидеть матч Лестер - Барселона»

Футбольный эксперт - о результатах жеребьевки 1/4 финала ЛЧ

  • 17.03.2017 14:55
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richestcelebrities.org. Гари Линекер
© richestcelebrities.org. Гари Линекер

Английский футбольный эксперт Гари Линекер с юмором прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень надеялся, что «Лестеру» попадется «Барселона». Что ж, придется подождать до полуфинала», - написал Линекер в Twitter.

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